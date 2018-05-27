Куда переедет рынок «Ждановичи» 1 27.05.2018, 16:16

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Фото: minsknews.by

Некогда рынок в Ждановичах был настоящим спасителем: отовариться можно было почти всем.

От булавки до автомобиля. На любой вкус. А по ночам в 2000-х в «Жданах» бойко торговали оптом огурцами, помидорами и другой овощной снедью. И хозяйки, не имеющие дач, погоняли мужей на полуночные подвиги: закупать витамины для массированных домашних солений-варений. В какой-то степени романтическое было время. Не очень упорядоченное, со своими изъянами-обманами, но нестандартное. Огромный рынок — проверка на внимательность и сообразительность. Можно на грош пятаков набрать, но и облапошить способны ушлые торговцы. Сколько продержится еще классический формат торговли из 1990-х? Наверное, недолго. По крайней мере, рядом с заказником «Лебяжий». Участки, на которых сегодня располагаются одноименный торговый дом, «Поле чудес» для подержанных товаров и плодоовощной рынок, выставили на аукцион. Под жилую застройку. Куда после продажи отправятся фуры с овощами и фруктами — пока до конца непонятно. Minsknews.by искал ответы на волнующие всех вопросы.

Уходящее прошлое

Фото: minsknews.by

Торговый дом «Ждановичи» — настоящий мегаполис. Там есть свои кварталы. Более комфортабельные и респектабельные расположились между улицей Тимирязева и железнодорожными путями. Многоэтажные торговые центры если не окончательно вытеснили, то с каждым годом все больше поджимают лоточно-палаточную торговлю. Но на другой стороне улицы время будто остановилось. Проходишь огромную стоянку, проникаешь через проем в заборе в «Лебяжий» и будто перенесся во времена кооперативов, повальной торговли и стихийного предпринимательства.

Выстроившись не совсем ровными шеренгами, вдаль убегают торговые точки — металлические контейнеры. Многие, наверное, пашут еще с перестроечных времен, о чем свидетельствуют жестокая ржавчина и вмятины на боках. Но «старички» еще вполне крепки и распахнутыми двустворчатыми дверями, которые одновременно заменяют и витрину, заманивают покупателя чаем, кофе, макаронами, детскими игрушками, хозяйственной утварью… Чуть дальше ряды с разной мануфактурой, по бокам жмутся фургончики с мясной продукцией… Правда, большого оживления не ощущается. Многие торговцы откровенно скучают над своим товаром.

На плодоовощном рынке и народ побойче, и продавцы несколько шустрее. Снуют между фурами и выставленными ящиками с помидорами, огурцами, баклажанами и кабачками. У одних есть ценники, у других — нет. Жизнь кипит и за машинами. Кто-то слушает музыку явно с восточными напевами по гаджету, переругиваются женщины в повязанных на голову платках и в длинных черных юбках, в кабинах похрапывают водители… Жизнь тут протекает табором: пока все не продастся, машина домой не уезжает. Говорят, большинство по несколько дней живут в кабинах своих фур. Не очень удобно, не совсем гигиенично, зато дешево и практично.

Цены выставлены далеко не у всех «овощников». Иногда бойко торгуются с покупателями. Много иностранцев. Сразу и не разберешь, из какой страны, но многие — из южных областей однозначно. В пустые разговоры не вдаются.

— Не, про аукцион не слышал, — говорит немолодой смуглый мужчина с мягким кавказским акцентом. — Что мне с тобой разговаривать, лучше помидоры покупай. Еще вчера на грядках росли…

Покупатели тоже не вдаются в подробности. Мол, надо три ящика баклажанов — кому какое дело, для чего. Внимательно пересчитывают купюры, заносят в замусоленные блокнотики вес каждого ящика. Прислушиваясь к скупым разговорам, понимаешь: отовариваются тут владельцы небольших торговых точек, киосков-лотков, а также ресторанчиков.

Перманентный снос

Торговый дом «Ждановичи» действительно потянет на поселок средней руки — занимает площадь целых 66 гектаров. Из них подавляющее большинство находится в постоянном пользовании. Некогда участок под «Лебяжьим» даже стал предметом уголовного разбирательства о самоуправстве. Но в конечном итоге дело закончилось благополучно.

Слухи о продаже участка тому или иному застройщику ходили из года в год. Но на этот раз все прошло действительно серьезно, и 15 гектаров выставили на аукцион под жилую застройку. Здесь предполагается возвести 60 тысяч квадратных метров. Начальная цена — почти 5 миллионов рублей. Даже очень неплохой старт. В Минском городском центре недвижимости подтвердили: участки в городской черте всегда пользуются спросом. Поэтому аукцион в конце мая, скорее всего, состоится. Тем более лот очень лакомый. В последние годы застройщикам в основном достаются кварталы с застройкой: серьезное обременение и финансовое, и организационное. Приходится договариваться с владельцами частных участков или жителями старых бараков о компенсациях, выделять им другое жилье. Обязательно не обходится без обид и претензий, некоторые из них заканчиваются даже скандалами, жалобами граждан в разные инстанции, а то и судебными разбирательствами.

С «Лебяжьим» дело обстоит намного проще. По крайней мере, пока. Да, победитель аукциона должен будет компенсировать собственникам сносимые здания и сооружения. Но их-то на 16 гектарах — кот наплакал. Из серьезных стационарных конструкций только офисное здание. Территория заставлена переносками: ларьками, фургончиками, контейнерами и павильонами. Их владельцы могут забрать с собой. Впрочем, некоторые уже не первый раз переезжали со своими «домиками».

Фото: minsknews.by

Разговоры за шаурмой

На границе «Лебяжьего» и плодоовощного рынка расположена обеденная зона: многочисленные кафешки. От окошечек с шаурмой до роллетных сооружений с претензией на простенький ресторан. Народ тут более разговорчивый.

— Мы раньше на «Экспобеле» работали, — улыбается армянин Ашот, заворачивая в салфетку хот-дог. — Несколько лет назад там такое же движение происходило: несколько раз перемещали с места на место. Если придет застройщик — найдем другое место. Сооружение-то у меня не стационарное, перевезти можно.

А потом доверительно сообщает: фрукты и овощи в розницу лучше покупать не на «Лебяжьем», а в дискаунтере. Получится дешевле. А если брать оптом, то можно выгадать.

— Нас уже лет десять сносят, — вторит ему полнобокая Анна, торгующая колбасами и грудинкой. — Говорят, до 2020 года стройка тут не начнется. А потом видно будет…

О новом адресе переезда торговцев с «Лебяжьего» пока толком ничего неизвестно. Администрация ТД «Ждановичи» об этой проблеме говорит неохотно: мол, здесь много других событий происходит. «Например, недавно открылся магазин сети «Светофор», — вежливо сообщили в маркетинговой службе.

Возможно, просто в Минске окончательно вырождается стихийная, но организованная торговля? Все-таки «Светофор» — серьезное, конкурентное противопоставление лоточникам.

Движение в неизвестном направлении

Олег — предприниматель со стажем. Практически всю свою карьеру бизнесмена занимался поставкой овощей и фруктов. Но он об исчезновении оптового рынка овощей в Минске не печалится. Совсем наоборот. «Только все больше упорядочится», — уверен он. Конкуренция конкуренцией, но торговля с фур вносила некоторую сумятицу. Вроде бы документы у всех продавцов есть, но насколько они в порядке?.. Сомнений много.

Цены таким импортерам удается делать привлекательными. Поэтому к ним и идут мелкие торговцы. С точки зрения экономики, торговля с кузова выгодна: нет издержек на разгрузку в склад-холодильник, его аренду, эксплуатацию… Правда, может страдать качество овощей и фруктов. Но цена сегодня рынки берет. Поэтому такой вид поставок остается жизнеспособным.

Есть и еще одна проблема: по убеждению Олега, многофункциональных логистических центров, рассчитанных на мелкий опт, пока не хватает даже вблизи столицы. Нет, хранилища есть, и в целом их достаточно. Но по своим подходам они больше рассчитаны на обслуживание крупных торговых точек.

Куда переместятся фуры из района «Лебяжьего»? Пока ходит много слухов. Возможно, им найдут какую-нибудь подходящую площадку на территории ТД «Ждановичи». Но не исключено, что тему мелкооптового рынка перехватит одна из ближайших к мегаполису деревень. Одним из вероятных кандидатов называют населенный пункт Таборы в Минском районе. Находится он всего в нескольких километрах от кольцевой, если ехать по Гродненской трассе. Вроде бы есть даже подходящий пустующий объект — бывший завод железобетонных изделий. Но пока это больше слухи. По крайней мере, о таком проекте в отделе торговли и услуг Минского райисполкома не слышали. Правда, в Хатежинском сельсовете сказали: возможно, Таборы и примут переселенцев. Работы по подготовке площадки рядом с бетонным заводом ведутся. Но копаются там уже с 2013 года. Хотя не исключено, что предпринимательская среда вынашивает какое-то решение, но еще его окончательно не формализовала и не донесла до властей. Что же, интрига — почти вечная спутница бизнеса.

Нина Емельянова, начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома:

— В Минске функционирует крупнейшая в стране инфраструктура розничной торговли. Она позволяет в полной мере удовлетворить потребности населения в продтоварах. Розничная торговая сеть располагает 8681 торговым объектом, включая 5524 магазина, 96 торговых центров, 23 рынка. Работает 2619 объектов общественного питания на 159 тысяч мест. Город обслуживают 43 супермаркета, 23 гипермаркета и 4 универмага. Отделы по реализации плодоовощной продукции созданы практически в каждом продовольственном магазине.

Отдельное внимание – рынкам. Ведь их развитие и популярность зависят от укрупнения торговых мест, переоборудования, модернизации и реконструкции. Вместе с тем там каждый год создаются новые условия для продажи сельхозпродукции производителями и обычными гражданами. В Минске действуют 23 рынка, в том числе 17 — универсальных, 6 — специализированных (2 строительных, зооботанический «Птичий», 3 вещевых), в которых насчитывается 7,1 тысячи торговых мест и торговых объектов. Для ИП и физлиц отведено более 3,7 тысячи мест. Фактическая заполняемость рынков на начало года превысила 80 процентов. Реализация плодоовощной продукции осуществляется на 16 рынках города, где организовано более 3 тысяч торговых мест. В сезон массовых заготовок плодоовощной продукции физическим лицам дополнительно предоставляется около 1,5 тысячи мест. Забронировать их можно через сайт Мингорисполкома.

ООО «Торговый дом «Ждановичи» — знаковый для города объект. Он занимает площадь в 66 гектаров. В постоянном пользовании находится свыше 55,7 гектара, во временном — 8,4 гектара, в аренде – почти 1,82 гектара. На этой территории расположены 17 торговых центров и 4 рынка с разнообразной линейкой товарного ассортимента. На территории центров и рынков торгуют 1395 юридических лиц и 2967 индивидуальных предпринимателей. Количество торговых мест для продажи плодоовощной продукции – 337. Из них сейчас арендовано около двух сотен. В большинстве своем это юрлица и ИП.

В то же время ежегодно в Минске формируются стабилизационные фонды продукции животноводства и растениеводства для последующей реализации в межсезонный период организациям торговли, общественного питания и бюджетной сферы. Оптовые операторы по закладке овощей и фруктов — УП «Минская овощная фабрика» и УП «Партизанское», на которое приходится основная нагрузка по заготовке. Для закладки там определено 12 базовых хранилищ общей емкостью 67 тысяч тонн. Более двух третьих хранилищ оборудованы холодильными установками, есть камеры на 2,5 тысячи тонн для хранения яблок в регулируемой газовой среде. Продукция в стабфонд поступает от сельхозпроизводителей со всей страны в соответствии с заключенными договорами. На всю есть документы, подтверждающие ее качество и безопасность. Убедиться в этом можно в аккредитованной лаборатории. Расходование стабфондов производится на основании утвержденных Мингорисполкомом графиков. Принимаемые меры по заготовке продукции растениеводства и животноводства, создание необходимых условий ее хранения позволяют обеспечить бесперебойную торговлю такими товарами на территории города в межсезонный период и полностью удовлетворить покупательский спрос.