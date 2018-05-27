Сильная гроза в Британии: 15 тысяч молний за четыре часа 27.05.2018, 16:23

В Британии аномальную погоду назвали «матерью всех гроз».

В южной части Британии прошли сильные ливневые дожди с грозами.

В ночь с субботы на воскресенье за четыре часа было зафиксировано 15 тыс. молний, что является рекордом, сообщает BBC.

В аэропорту Станстед ударом молнии повредило систему заправки самолетов, из-за чего многие рейсы были задержаны.

Британская метеорологическая служба объявила желтый уровень опасности. По прогнозам специалистов, в ближайшее время ожидаются сильные дожди, что может привести к наводнениям в Уэльсе и на большей части Англии.

В воскресенье в некоторых районах страны всего за час выпало почти 3 см осадков.

В воскресенье и понедельник, по прогнозам синоптиков, в Уэльсе и Англии вновь ожидаются грозы, что может привести к отключениям электричества и перебоям в работе общественного транспорта.

Многие британцы запечатлели молнии на фото и видео, выложив их в соцсети с подписями вроде "совершенно безумно" и "это похоже на стробоскоп".

Синоптик Томаш Шафернакер, представляющий прогнозы в эфире Би-би-си, наблюдая за происходящим в Лондоне, назвал аномальную погоду "матерью всех гроз".

"Ух ты! Это абсолютное безумие, - сказал он. - Я никогда не видел бурь с такими частыми молниями. В основном это сполохи и не слишком громкие, но вспышки просто потрясающие".