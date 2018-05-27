Как брестчанин обустроил пасеку «по законам природы» 27.05.2018, 17:17

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Фото: vb.by

Пасека Богдана Ивановича словно парит над землей на высоте второго этажа.

Пчелы, конечно, не птицы, но тоже любят селиться повыше. Люди слегка об этом подзабыли, потому что времена бортничества миновали. Тогда как первозданный пчелиный нрав всегда расквартировывал дикие медоносные семейства в дуплах рослых деревьев. Современным же пчеловодам гораздо удобнее располагать пасечные домики на земле. Пчелы приспособились, добросовестно производят свою оздоровительную продукцию, несмотря на идущую от земли сырость, приставучих муравьев и мышей и другие стрессы дислокации. Однако, если бы их спросили, они, скорее всего, единогласно прожужжали бы за такое устройство пасеки, которое смастерил у себя на даче в Красном Дворе Богдан Дидух, пишет vb.by.

Пасека Богдана Ивановича словно парит над землей на высоте второго этажа. Устроенная на металлических опорах терраса вмещает стеллажи с 11 ульями, а выход из каждого пчелиного домика ведет на улицу. На небольшом дачном участке царит идиллия: постоянно снующие на входе в улья пчелы вьются над головами хозяев, но столкновений не происходит. Как говорит пчеловод, с высоты полета пчела человека в упор не видит. Она занята своим делом и включает кусачесть только в случае встречи с посторонним телом. Рассчитывать на дружескую связь тут не приходится. Крылатые сладкоежки к людям не приручаются и домашними питомцами себя не чувствуют, хотя узнавать силуэт хозяина способны.

Фото: vb.by

Вообще-то, столь сложное устройство пасеки - мера в скученности Красного Двора вынужденная. Богдану Ивановичу пришлось изрядно потрудиться как руками, так и головой и понести изрядные финансовые расходы, зато сколько в итоге получается плюсов! Сухо, чисто, компактно, доступно изнутри дома, просто гениально! И, хотя окна пчелиной террасы не застеклены и «полосатики» могли бы свободно залетать внутрь, на «людскую» территорию, квартиранты свое место знают. Они довольствуются исключительно открытыми маленькими окошками ульев. Вот уж школа законопослушания: со стороны повернутых спиной пчелиных жилищ - ни одной праздношатающейся особи!

Удивительно и то, что достойное восхищения пасечное устройство создано руками человека с очень далеким от зоологии образованием. А закончил Богдан Дидух Львовский торгово-экономический институт по специальности «Организация торговли». При распределении львовянин был направлен в Брест специалистом облпотребсоюза. В дальнейшем занимал отнюдь не рядовые должности в разных авторитетных службах: в облплане, налоговой инспекции, контрольной палате и шоколадной компании «Идеал».

Фото: vb.by

А его увлечению пасекой скоро исполнится два года. Толчком к новому занятию послужило сетование соседа по даче на то, что на его цветущую грушу не слетаются пчелы. Вскоре вниманию Дидуха представилась информация о том, что на одной из площадей Варшавы пасека устроена прямо под крышей общественного здания. Когда пришло время собирать разрешающие подписи соседей по даче, начинающий пчеловод уже знал, какая планировка лагеря крылатых подселенцев обеспечит мирное существование.

Фото: vb.by

За два года наработки опыта пасечник перечитал массу специальной литературы и усвоил, что совершенствовать это мастерство можно бесконечно. Так, в настоящий момент он решает задачу добавки к хозяйству нового, 12-го улья, а также усовершенствования конструкции стандартной поилки для пчел. Оказывается, нектарные лакомки нуждаются еще и в водопое, который должен быть организован деликатно и капельно. Если что-то не так, заметили хозяева Богдан и его супруга Софья, то летучие питомцы поилку игнорируют, а утоляют жажду, скажем, у поливочного шланга.

В фокусе внимания начинающего пасечника и премудрости апитерапии. Чтобы ощутить целительное биополе ульев, на пчелиной террасе достаточно прислониться спиной к жужжащему домику. Как это можно устроить получше, Богдан Иванович еще подумает. Мед этой солнечной комнаты Красного Двора тоже все еще не поставлен на коммерческие рельсы. Будет ли налажен выгодный бизнес - покажет время. А пока радушные хозяева все больше угощают своих гостей и соседей.