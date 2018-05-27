Телевизор - это главное русское счастье 6 Игорь Яковенко, ej2018.ru

27.05.2018, 16:33

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Источник: соцсети

Переворот в массовом сознании россиян.

Левада-Центр зафиксировал поворот в массовом сознании россиян, который можно, пожалуй, назвать небольшим переворотом. В опросе, проведенном в конце апреля 2018 года, россиянам был задан вопрос: «Что из перечисленного доставляет Вам самую большую радость, удовольствие?» Этот же вопрос левадовцы задавали россиянам восемь лет назад, в 2010 году. И вот что из этого вышло. Данные в процентах, выбрать можно было более одного варианта ответа.

События, которые произошли в этот промежуток времени между опросами, произвели в головах наших соотечественников то, что можно назвать сдвигом, поворотом или даже переворотом. Крымнаш перепахал Россию. И данный опрос фиксирует более глубокие изменения, чем многочисленные опросы о политических предпочтениях, ценностях или реакции на текущие события. В ответах на вопросы про Путина, Америку или «чейкрым» есть плохо фиксируемая, но существенная доля угадывания того, как «надо» отвечать. В вопросе о «радостных занятиях» доля таких «угадывающих» ответов намного меньше.

Фото: ej2018.ru

Смотрение телевизора вместо получения хороших денег – это суть метального переворота за последние годы. И в этом ответ на вопрос, кто стал главным бенефициаром оккупации Крыма, войны против Украины и путинского геноцида сирийцев. Это – телевизор. Именно российское телевидение стало главным или одним из главных выгодополучателей от милитаристского угара российской политики последних лет. В числе проигравших: российская экономика, бизнес, уровень жизни россиян, в том числе подавляющее большинство т.н. «элиты», гражданское общество. В числе бенефициаров – телевизор, силовики и оборонка.

Взрывной рост чревоугодия – обратная сторона повышения роли телесмотрения. Какое удовольствие от телевизора без еды? У российских мужчин радости желудка (31%) идут на втором месте сразу после телевизора (33%). Для российских женщин счастье приготовить вкусненькое тоже на втором месте (33%) после телесмотрения (35%).

Возможно, самая важная часть ментальных последствий крымнаша связана с отношением россиян к работе. Вариант «работать в полную силу», то есть взгляд на работу как на удовольствие в 2010 году выбрали 19%, а в 2018 – только 9%. Это самое большое изменение предпочтений за последние годы. «Работа в полную силу» в 2010 году входила в пятерку главных радостей россиян, а в 2018 году скатилась на 21-е (!) место.

Рост любви россиян к телевизору мешает сексу. Занятия любовью в качестве одного из главных удовольствий в 2010 году выбрали 15% граждан России, а в 2018 году – лишь 12%. Выражение «Россия замужем за Путиным» как-то постепенно утрачивает характер иронической метафоры.

Итак, в чем, судя по опросу Левады-Центра, состоит «ментальный переворот» в головах россиян? Телевизор, став главной радостью, взял на буксир чревоугодие, резко снизил радость от получения хороших денег, буквально уничтожил восприятие полноценной работы как удовольствия и попутно свел к минимуму радости секса. Кто-то что-то говорит про «прорыв» в пятерку ведущих экономик планеты? Про привлекательность «русского мира» и вот этого всего? Ну-ну…

Игорь Яковенко, ej2018.ru