Главные герои «Белых Рос» поселились в Гродно на месте съемок фильма 3 27.05.2018, 16:39

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Фото: newgrodno.by

В Гродно установили скульптурную композицию, изображающую Федоса, его друга деда Тимофея и пса по кличке Валет.

В Гродно на Девятовке, где началась стройка многоэтажек, снимался знаменитый и популярный фильм «Белые росы». На месте строительства снесли последний дом, который напоминал об этом фильме, передает newgrodno.by.

Фото: newgrodno.by

Городские власти установили скульптурную композицию, изображающую Федоса, его друга деда Тимофея и пса по кличке Валет. Скульптура изготовлена из дерева. Расположена скульптура вблизи знаменитого колодца и информационной таблички.

Фото: newgrodno.by

Гроднецы, которые проходят по пешеходной дорожке, не могут пройти мимо этой художественной работы и поднимаются, чтобы сделать фотографию. Работа была установлена на днях, поэтому полное облагораживание еще впереди.

— Надеемся, что скосят траву, поставят ограждение, чтобы придать более эстетический вид, — делятся гроднецы своим мнением.

Съемки фильма «Белые Росы» проходили в 1983 году в гродненских микрорайонах Переселка и Девятовка.