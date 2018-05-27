Хромой птеродактиль Сергей Митрофанов, ej.ru

27.05.2018, 17:24

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Источник: ej.ru

Можно долго и упорно смеяться над секулярной религией путинизма, но в данном случае интересней другое.

Удивительное дело, каждый раз режим умудряется выдать продолжение застоя за новый революционный этап, с наступлением которого сногсшибательные успехи и достижения предыдущего этапа преобразуются наконец в Победу над Планетой, а Америка станет золотой рыбкой на посылках, и я лично знаю людей, которые этого действительно ждут. Можно долго и упорно смеяться над секулярной религией путинизма, но в данном случае интересней другое. Что все возрастающая бессменность правителя не сделала его положение более устойчивым.

Наоборот, он казался более устойчивым, будучи птенцом. Когда только выходил на свой первый президентский срок, после которого гипотетически (!) маячил второй. Потом, после второго, как известно, была «рокировка», когда правителю, чтобы соблюсти видимость законности, пришлось уйти в тень, не выпуская бразды правления. Однако «свой человек при дворе» Глеб Павловский утверждает, что именно в это время угроза дворцового переворота посеяла в нем страх, который подсказывал больше так не рисковать. Был якобы даже такой период приблизительно в полгода, когда члены великого и трогательного тандема друг с другом не разговаривали, дулись по кабинетам, а «медведевцы» пониже ходили гоголями, ожидая, что «Запад нам поможет».

(Впрочем, непонятно, можем ли мы доверять этому свидетельству, ведь первое, что сделал сменщик, это под Путина переписал Конституцию, механически удлинив в срок полномочий «идущего следом».)

Дальнейшее унижение Медведева, моральный разгром «медведевцев» и третий срок Путина сопровождались ожиданием вероятного четвертого срока и всеобщим убеждением, что власть путинисты не отдадут никогда. Но проблема транзита при этом не разрешилась, а еще больше обнажилась и была предъявлена обществу необычайно остро, ведь «не отдавать власть» в любом случае придется, идя на крайние меры, запускающие механизмы политической нестабильности. Иными словами, придется ловить врагов народа, как в 37-м, и наказывать за недостаточную восторженность по отношению к мудрости верховного аятоллы, приведшей к санкциям и изоляции страны, как в Иране.

Четвертый срок одновременно и поставил точку в дискуссии о демократической ротации (ее, очевидно, не будет!), и превратил Путина с самого начала если не «в хромую утку», то, по крайней мере, в хромого птеродактиля. Поскольку существует объективное знание, пришедшее с опытом, что все хорошее когда-нибудь кончается даже у птеродактилей (хотя бы с наступлением Альцгеймера), которое будет сопровождать и давить его все последующие шесть лет (полтора срока президента Трампа). При этом глава Чечни Рамзан Кадыров (почему-то никого не удивляет должность «главы» в структуре российской власти) не нашел ничего лучше, как не мешкая внести законопроект о трех срока подряд. Ну, человек все время думает об этом и как настоящий мужчина — предпринимает…

Понятно, что если бы его приняли, то к полутора срокам Трампа Путину легитимным образом прибавилось бы еще полтора срока Трампа, то есть получилось бы три срока Трампа. Что опять же Трампу было бы в самый раз и ничуть не расстроило бы, но не принесло бы Путину счастья и сделало бы Путина физически вечным.

«Сразу оговоримся, прогнозировать сегодня то, как именно будет решена проблема-2024, довольно бессмысленно, поскольку окончательного решения ее, скорее всего, нет и у самого Владимира Путина. В то же время часовой механизм, ведущий к этому решению, уже запущен. И в этом главная интрига», — туманно сообщает Кирилл Рогов (и не он один) в бюллетене Фонда Карнеги. Что означает только одно – с игрой в вечность Путин все больше хромеет. Он практически уже и не ходит на обеих ногах.

Мне это напомнило одну сказку, прочитанную в детстве.

Некий человек мечтал о вечной жизни, и каким-то образом ему ее обещал некий волшебный мудрец. В общем, волшебник поместил его в прекрасную долину, опоясанную высокими горами, — эдакую Землю Санникова, — живи и радуйся, предавайся размышлениям. Там пели экзотические птички, били экологически чистые родники, струились минеральные ручейки, и так продолжалось бог знает сколько времени.

И вот однажды (а это бывает раз в тысячу лет) небывало потемнело небо и прилетел страшный дракон, все испугались, но ничего особо плохого дракон не сделал. Просто взял только одну маленькую песчинку и улетел. И наш герой тут понял, что рано или поздно этот дракон утащит отсюда все эти горы, и тогда все ручейки пересохнут, а птички сдохнут.

Как все там в сказке кончилось, я не помню. То ли наш герой впал в черную депрессию, отказавшись от вечности, то ли схватил волшебника за горло, как не обеспечившего обещанное, то ли сошел с ума…

То ли еще чего…

Во всяком случае, финал нам предстоит дописать.

Сергей Митрофанов, ej.ru