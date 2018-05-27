Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей 27.05.2018, 17:33

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Фото: AutoGuide.com

Эти авто доставляют своим владельцам меньше всего проблем в ходе эксплуатации.

Эксперты составили рейтинг автомобилей, которые доставляют своим владельцам меньше всего проблем в ходе эксплуатации. Данные опубликованы на портале iSeeCars, передает ria.ru.

На первом месте оказался седан Hyundai Accent (Solaris), покупатели которого могут практически не беспокоиться о необходимости замены деталей и прочих технических неполадках. Вторую строчку занял кроссовер Chevrolet Equinox, а третье — Toyota Corollа. Также в первую пятерку вошли Honda Civic и Honda CR-V.

При составлении списка эксперты учитывали данные об отзывных кампаниях в США, в ходе которых производитель приглашает владельца к дилеру для осмотра и замены "сомнительных" деталей.

Составители рейтинга подчеркивают, что статистика отзывных кампаний является важным показателем качества автомобилей, который стоит учитывать при выборе модели.