Американская делегация приехала в КНДР для подготовки саммита 27.05.2018, 17:40

Дата встречи Трампа с Ыном пока не называется.

Команда американских чиновников приехала в Северную Корею для участия в переговорах по подготовке саммита между президентом США Дональдом Трампом и диктатором КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источник, передает РБК.

Сон Ким, бывший посол США в Северной Корее, был отозван со службы в американском посольстве на Филиппинах для руководства подготовкой саммита, пишет издание, ссылаясь на своего собеседника. Он уже пересек границу между двумя Кореями и планирует встретиться с Чхве Сон Хи, заместительницей главы МИД КНДР. Сон Ким и Чхве Сон Хи хорошо друг друга знают, они вместе участвовали в переговорах по денуклеаризации в 2005 году.

Вместе с Кимом в Северную Корею приехали специалист по Корее Совета национальной безопасности Аллисон Хукер и представитель Министерства обороны. «Команда займется главным вопросом предстоящей встречи — проблемой ядерного оружия Северной Кореи», — пишет WP. Переговоры между американской делегацией и северокорейскими чиновниками продлятся в понедельник и вторник.

В четверг, 24 мая, Дональд Трамп объявил, что отменяет саммит с Ким Чен Ыном, так как считает его «неуместным» на фоне «враждебных» заявлений МИД КНДР. Ранее северокорейское внешнеполитическое ведомство резко раскритиковало военные учения США и Южной Кореи и пригрозило Вашингтону ядерной войной. В КНДР на отмену встречи Трампом отреагировали сдержанно, сообщив, что все еще готовы к переговорам.

26 мая Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи и вновь заявил, что сохраняет приверженность планам встретиться с Трампом. В тот же день стало известно, что команда из Белого дома направится в Сингапур для подготовки встречи между двумя лидерами. А в ночь на воскресенье, 27 мая, Дональд Трамп заявил, что переговоры с северокорейцами «идут очень хорошо». «Мы отлично справляемся с тем, что касается саммита с Северной Кореей», — говорил Трамп.