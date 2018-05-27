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На белорусско-латвийской границе задержали группу нелегалов из Ирака

  • 27.05.2018, 17:49

Двое мужчин и женщина с ребенком пытались попасть через Беларусь в Латвию.

На белорусско-латвийской границе задержали группу нелегалов из Ирака: это двое мужчин и женщина с ребенком.

Как сообщает сайт Государственного пограничного комитета, «гостей» с Ближнего Востока привезли на границу организаторы незаконного канала миграции.

Нелегалов задержали в километре от границы с Латвией. Сейчас правоохранители ищут тех, кто помогал им попасть на территорию ЕС через Беларусь. Всех ждет уголовная ответственность.


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