Брестчанка спела песню на белорусском языке в финале конкурса «Ты супер!» 7 27.05.2018, 17:57

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16-летняя белоруска заняла второе место на вокальном шоу на НТВ.

Вера Ярошик, которая ранее исполнила на конкурсе песню «Обійми» украинской группы «Океан Ельзи», в финале спела песню «Зачараваная» на слова Геннадия Буравкина, передает «Белсат».

Вера заняла второе место в конкурсе «Ты супер!», в котором участвуют воспитанники школ-интернатов, детских домов и дети из приемных семей.

«Ее ждет большое количество удивительных сюрпризов. Для нее открыто мое сердце, моя студия, моя компания. Все, что я знаю, я готов тебе передать», — сказал Вере один из членов жюри Виктор Дробыш.

В одном из этапов конкурса Вера Ярошик вместе с певцом Русланом Алехно исполнила песню «Мой родны кут» на слова Якуба Коласа. Песня «Обійми» в исполнении Веры в различных социальных сетях собрала миллионы просмотров.

Вере 16 лет, она играет на цимбалах и фортепиано. Мечтает стать профессиональной певицей.