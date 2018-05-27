Соперник Эрдогана назвал пять главных проблем Турции
- 27.05.2018, 18:13
Кемаль Киличдароглу провел презентацию предвыборной платформы.
Председатель Республиканской народной партии Турции Кемаль Киличдароглу, считающийся главным противником президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах 24 июня, провел презентацию предвыборной платформы, передает newsru.co.il.
В документе 230 страниц, однако основные тезисы призывают к решению пяти главных проблем, которые, по мнению Киличдароглу, стоят перед Турцией. Это юстиция, образование, экономика, общественный мир и внешняя политика.
"Турции нужен мир, а не война. Турции нужна свобода, а не автократия, Турции нужна демократия, а не режим личной власти", - заявил кандидат в президенты, обещав в случае победы отменить режим чрезвычайного положения и вернуть независимость судам.
Выступая перед своими последователями, он обещал уделить особое внимание экономике. Как пишет Hyrriet, Киличдароглу обещал поднять минимальную заработную плату до 467 долларов, а пенсию – до 318 долларов.
Он также предложил создать Организацию мира и сотрудничества на Ближнем Востоке, основателями которой должны выступить Турция, Иран, Ирак и Сирия. Еще одна инициатива политика – введение безвизового режима для палестинцев.