Соперник Эрдогана назвал пять главных проблем Турции 27.05.2018, 18:13

Кемаль Киличдароглу

Кемаль Киличдароглу провел презентацию предвыборной платформы.

Председатель Республиканской народной партии Турции Кемаль Киличдароглу, считающийся главным противником президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах 24 июня, провел презентацию предвыборной платформы, передает newsru.co.il.

В документе 230 страниц, однако основные тезисы призывают к решению пяти главных проблем, которые, по мнению Киличдароглу, стоят перед Турцией. Это юстиция, образование, экономика, общественный мир и внешняя политика.

"Турции нужен мир, а не война. Турции нужна свобода, а не автократия, Турции нужна демократия, а не режим личной власти", - заявил кандидат в президенты, обещав в случае победы отменить режим чрезвычайного положения и вернуть независимость судам.

Выступая перед своими последователями, он обещал уделить особое внимание экономике. Как пишет Hyrriet, Киличдароглу обещал поднять минимальную заработную плату до 467 долларов, а пенсию – до 318 долларов.

Он также предложил создать Организацию мира и сотрудничества на Ближнем Востоке, основателями которой должны выступить Турция, Иран, Ирак и Сирия. Еще одна инициатива политика – введение безвизового режима для палестинцев.