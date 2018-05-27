Надежда Скардино обнаружилась на Крите в обществе сборной Швейцарии 9 27.05.2018, 18:33

2,059

Биатлонистка отсутствовала на установочном сборе женской команды Беларуси, который проходит в «Раубичах».

Недавно белорусская биатлонистка Надежда Скардино опубликовала в инстаграм фотографию красивого горного пейзажа. Пользователи сети довольно быстро идентифицировали место съемки — это остров Крит, передает pressball.by.

Они оказались правы, поскольку на днях было опубликовано фото сборной Швейцарии, проводящей втягивающий сбор на Крите. На фото крайняя справа — Надежда Скардино.

Информацию сообщило российское биатлонное сообщество Вконтакте.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана отсутствовала на установочном сборе женской команды Беларуси, который проходит в "Раубичах", и до сих пор не дала ответ на вопрос, продолжит ли она биатлонную карьеру.