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Надежда Скардино обнаружилась на Крите в обществе сборной Швейцарии

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  • 27.05.2018, 18:33
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Биатлонистка отсутствовала на установочном сборе женской команды Беларуси, который проходит в «Раубичах».

Недавно белорусская биатлонистка Надежда Скардино опубликовала в инстаграм фотографию красивого горного пейзажа. Пользователи сети довольно быстро идентифицировали место съемки — это остров Крит, передает pressball.by.

Они оказались правы, поскольку на днях было опубликовано фото сборной Швейцарии, проводящей втягивающий сбор на Крите. На фото крайняя справа — Надежда Скардино.

Информацию сообщило российское биатлонное сообщество Вконтакте.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана отсутствовала на установочном сборе женской команды Беларуси, который проходит в "Раубичах", и до сих пор не дала ответ на вопрос, продолжит ли она биатлонную карьеру.


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