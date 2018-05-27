Брестчанка дала взаймы знакомому $50 000 и уже четыре года не может вернуть деньги 3 27.05.2018, 18:57

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Общая сумма долга достигла свыше 80 тысяч долларов.

Брестчанка Анна (имя изменено) четыре года назад и подумать не могла, что эта история настолько затянется. Деньги, которые она дала под расписку, не возвращают ей уже долгое время. Состоялся не один суд, по итогам которого правосудие оказывалось на стороне женщины. Но одолженные средства так и не возвращены. А заемщик, по словам представителя истца, живет в комфорте и не тужит, пишет vb.by.

«Нужны деньги на открытие бизнеса»

Все началось в 2014 году. Николай (имя изменено), знакомый Анны, попросил у нее взаймы. Сумма немаленькая - 50 тысяч долларов. С помощью этих средств мужчина хотел открыть свой бизнес. На тот момент Анна и Николай были хорошими приятелями. Женщина все же решилась одолжить необходимую сумму, но при условии заключения договора займа. Мужчина согласился. В договоре четко прописали условия: за пользование займом заемщик выплачивает 2 % от суммы ежемесячно, в случае просрочки начисляется пеня в размере 0,1 % от суммы займа каждый день. Договор был подписан обоими 22 марта 2014 года. В нем свои подписи оставили и двое поручителей. В тот же день Николай и получил деньги. А вернуть эти средства ему необходимо было через полгода - до 22 сентября 2014 года. Это условие также было прописано в договоре займа.

Но по истечении срока Николай никаких средств своей знакомой не вернул. Тогда, с учетом еще более-менее хороших отношений, Анна дала отсрочку. Однако и она вскоре истекла, а Николай деньги так и не вернул. Анна все же пыталась мирным путем вернуть довольно внушительную сумму. Однако попытки были тщетными. Мало того, что Николай не возвращал основную сумму долга и «проштрафил» все сроки, он не выплачивал и проценты за пользованием займом.

- Свой бизнес заемщик все же открыл. Точнее, зарегистрировал предприятие. Но оно уже долгое время не осуществляет предпринимательскую деятельность, - говорит представитель истца Елена (имя изменено).

После многочисленных попыток урегулировать вопрос мирным путем Анна начала действовать согласно п. 8 заключенного договора займа: «Споры и разногласия по настоящему договору рассматриваются в общем суде Республики Беларусь по месту жительства Заимодавца».

Судебные тяжбы

Первый суд по невыплате долга состоялся в ноябре 2016 года. Конечно же, к тому времени уже все дружеские отношения с Николаем давно испарились. Суд встал на сторону женщины и принял решение, что с заемщика необходимо взыскать 73 333 $ (основной долг вместе с суммой процентов пользования займом) и 19 299,26 бел. руб. (пеня за несвоевременный возврат займа и судебные расходы истца). Несмотря на то, что со времени суда прошло почти полтора года, Николай не вернул ни копейки.

- Заемщик ведет себя неподобающе. Специально, чтобы оттянуть время, избегал явки в суд или уклонялся от искового заявления. К тому же, его защищает сильный адвокат, который не стесняется писать различные жалобы, не имеющие под собой никаких реальных оснований, пытается давить на жалость суда, мол, мы заставляем человека работать, лишь бы заем отдал, и многие другие абсурдные вещи, - рассказывает Елена. - Мы знаем, что у Николая есть имущество: квартира, дача, автомобиль. Человек ездит за рубеж отдыхать. Но почему-то с него не взыскивается сумма долга. Уже существует порядка 20 исполнительных листов, по которым судебный исполнитель должен был взыскать с его предприятия средства. Но так как предприятие, по сути, не работает, никаких средств там нет. Мы ходим по судам, выписываются исполнительные листы... И тупик.

Суд уже запретил Николаю покидать территорию страны. Кроме того, в 2017 году у него конфисковывали автомобиль, который через аукцион пытались продать, для выручки средств на погашение долга. Однако в связи с тем, что не нашелся покупатель, машину вернули владельцу. Никакие средства не взыскиваются и с поручителей. А все потому, что с них, по словам Елены, в прямом смысле нечего взять: ни денег, ни имущества, ни автомобиля...

Общая сумма долга достигла свыше 80 тысяч долларов

На данный момент между Анной и Николаем продолжается переписка. С 2016 года состоялось уже три суда, по которым общая сумма долга со всеми процентами и судебными издержками достигла более 80 тысяч долларов. Однако надежды у Анны, что хоть какая-то часть этих денег будет ей возвращена, практически нет. Как пояснил женщине судебный исполнитель, Николай задолжал не только ей. Этот факт тоже оттягивает процесс выплаты долга.

Как рассказали в управлении принудительного исполнения главного управления юстиции Брестского облисполкома, случаи, когда заемщик не возвращает деньги и дело доходит до суда, - не редки. Есть вероятность, что имущество Николая, о котором говорит Елена, зарегистрировано не на имя должника, поэтому на это имущество не обращается взыскание. В случае если, по мнению взыскателя - Анны, судебный исполнитель не исполняет в полной мере свои должные обязанности, как пояснила заместитель начальника главного управления юстиции - начальник управления принудительного исполнения Мария Олиферук, гражданка может подать жалобу на бездействие судебного исполнителя.

- Стороны исполнительного производства могут ознакомиться с материалами исполнительного производства, обжаловать действия или бездействие судебного исполнителя путем подачи соответствующей жалобы в процессуальном порядке. Если исполнительный документ находится в работе у судебного исполнителя, значит, жалоба подается на имя начальника отдела, а в случае несогласия с его решением - в суд. Если этим исполнением занимается непосредственно начальник отдела, тогда жалоба подается на имя главного судебного исполнителя по области. Его решение также может быть обжаловано.

Женщина пока не сдается. Однако даже если у истории будет хеппи-энд, то путь к нему уже стоил брестчанке не только немалых денег, но и таких сил, нервов и здоровья, что никакими средствами не компенсируешь. И эта история лишний раз показывает, что, прежде чем одалживать крупную сумму своему другу или знакомому, убедитесь, что это именно друг, а не враг или просто так...