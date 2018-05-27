В Колумбии проходят президентские выборы 2 27.05.2018, 19:06

Это первые президентские выборы в Колумбии после заключения мирного соглашения с FARC.

В Колумбии 27 мая проходят президентские выборы. Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что голосование может решить дальнейшую судьбу мирного соглашения с повстанцами Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC).

Самыми популярными кандидатами, согласно соцопросам, являются претендент от правой партии "Демократический центр" Иван Дуке, экс-мер столицы Колумбии Боготы Густаво Петро, математик Серджио Фахардо, бывший вице-премьер страны Герман Варгас и другие.

О намерении участвовать в выборах заявлял лидер FARC Родриго Лондоно, известный как Тимошенко

Если никто из кандидатов не наберет 50% голосов в первом туре, второй пройдет 17 июня.

Военный конфликт между властями и повстанцами в Колумбии продолжался 52 года. 26 сентября 2016 года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер марксистского движения FARC Родриго Лондоно (Тимошенко) подписали договор, прекращающий вооруженное противостояние.

Однако на референдуме, который прошел 2 октября 2016 года, более половины жителей страны высказались против утверждения плана мирного соглашения правительства с повстанцами.

В середине ноября 2016 года правительство и повстанцы подписали новый договор.

Нобелевский комитет вручил колумбийскому лидеру премию мира 2016 года за "его решительные усилия по прекращению в стране более чем полувековой гражданской войны".

В августе 2017 года повстанцы FARC сдали представителям Организации Объединенных Наций все оружие.

9 октября в Колумбии повстанцы зарегистрировали партию "Общая революционная альтернативная сила" (аббревиатура FARC по-испански)