Футболист Ахмед Муса помог выйти на свободу 40 заключенным в Нигерии 27.05.2018, 19:29

Ахмед Муса

Футболист также пожертвовал продукты и деньги местным жителями.

Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса помог выйти из тюрьмы 40 заключенным в нигерийском городе Кано. Они были осуждены за неуплату долгов, сообщает "Дождь" со ссылкой на издание Sportinglife.

Муса выплатил долги заключенных после того, как узнал от тюремных чиновников, почему они были приговорены к заключению. Он принял такое решение в рамках акции во время священного месяца Рамадан.

Кроме того, Муса помог четверым несовершеннолетним, имеющим задолженности. Футболист также пожертвовал продукты и деньги местным жителями.

Ахмед Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 годы. За 125 матчей в составе московского клуба он забил 42 гола и выиграл чемпионат и Суперкубок страны. Затем он перешел в английский «Лестер». В январе 2018 года на правах аренды до конца сезона Муса вернулся в ЦСКА.