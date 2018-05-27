В Гродно заработало водное такси 27.05.2018, 19:36

Фото: belta.by

Гродненские предприниматели начали катать горожан и туристов на маломерных судах.

Первый экскурсионный заезд по реке Неман стартовал в субботний полдень, передает s13.ru.

Причал для водного такси в Гродно появился на правом берегу реки между Новым замком и бывшим пивзаводом. Второй причал для маломерных судов появится на противоположном берегу Немана рядом с базой отдыха «Привал», там возводится современный комплекс для приема туристических судов, где у водителей водных такси будет возможность зарядить аккумуляторы, пополнить запасы воды и отдохнуть.

На первых порах для перевозки планируется использовать четыре катера и трамвайчика, а также гондолу. Закупались водные такси в Москве. Поставщиком стала фирма, которая организует перевозки по Москва-реке.

– У многих моих друзей есть маломерные суда. Решили, что прогулки по Неману на речном катере будут пользоваться спросом у наших горожан и безвизовых туристов. Пока определяемся с ценой и изучаем спрос. Первоначально маршрут будет проходить от причала в центре города до Нового моста мимо Старого и Нового замков, Коложской церкви 12-го века. Там делаем разворот и идем в противоположную сторону до Румлевского моста и обратно. Это примерно 30-40 минут пути, — рассказывает индивидуальный предприниматель Кирилл Лавров.

Дети до 6 лет смогут кататься бесплатно, рассказали предприниматели и отметили, что по желанию пассажиров в прогулках по Неману их смогут сопровождать экскурсоводы.