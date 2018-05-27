В Испании прошли массовые протесты против корриды 27.05.2018, 20:36

Источник: archive2.ankakh.com

Десятки тысяч человек требовали запретить бой быков в Испании.

Десятки тысяч человек провели в воскресенье, 27 мая, демонстрацию в Мадриде против боя быков. По данным организаторов - движения "Бой быков - насилие" - в акции участвовали более 40 тысяч человек, передает DW.

Демонстранты требовали запретить корриду на территории Испании. Кроме того, участники акции призывали исключить все зрелищные мероприятия с участием быков из списка Национального наследия, в который они были внесены в 2013 году. По их мнению, необходимо ужесточить законодательство в области защиты животных.

Демонстранты несли плакаты с надписью "Бой быков: национальный позор". Участники мероприятия также требовали запрета на участие несовершеннолетних в зрелищах с быками и посещение ими школ тореадоров. Акцию поддержали около 170 организаций в Испании и за ее пределами, отмечает агентство dpa.