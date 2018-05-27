Леонид Заико: В Минэкономики сидит куча народа, которая не знает, чем заняться 5 27.05.2018, 20:54

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Леонид Заико

В Беларуси все больше признаков того, что правительство идет вразнос.

У нас не только лебедь, рак и щука. К ним добавляется хромая лошадь, жадный хомяк и подозревающий всех барсук. Правитель публично декларирует «Конец совку!» - и Минэкономики придумывает совковый план индустриализации. Чтобы не быть освистанным и осмеянным, сей документ чиновники держат в строгом секрете. Как будто под сукном у них не плуги, сеялки, кубометры, литры и урожайность с яйценоскостью, а 3D-печать металлом, искусственные эмбрионы, умный город или искусственный интеллект на пару с нейронными сетями. Сверху звучит громкое «децентрализация» и «регионализация». Правитель призывает поднимать малую родину коммерческими производственными проектами. А стратег Совмина в лице Минэкономики в тиши своих столичных кабинетов разрабатывает матрицу спасения для каждого из 118 районов. Честнее было бы на здании Минэкономики повесить табличку «Госплан Беларуси». Если в середине 1990-х гг. молодой Александр Лукашенко связывал надежды на возрождение страны с ним, то ближе к 2020-м гг. на фоне долгов, хронического отставания по производительности труда, уровню зарплаты и динамики роста, оптимальным было бы решение опытного правителя с его пресловутой чуйкой ликвидировать Минэкономики по причине стратегической и тактической ненадобности.

Об этом «БелГазете» рассказал руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

- Да не нужны Беларуси никакие программы индустриализации, не нужна ей промышленная индустриализация. Она не имеет смысла, если хотите - она глупа. Лучше уж продолжать тогда поддерживать камвольный комбинат. Тогда только белорусские женщины будут иметь специальность «чесальщица-мотальщица». Звучит очень эротично. Понимаю, когда об индустриализации говорил Сталин. Тогда страна ходила в лаптях. А сейчас зачем? Не надо тратить время на какую-то индустриализацию. В Минэкономики, наверное, сидит куча народа, которая не знает, чем заняться, оттого и выдумывает всякие проекты-прожекты. Помните, сколько программ там уже было написано? Увеличить ВВП на 70%, запустить заводы, поднять экономику с колен, поднять зарплату до $1000 и т.п. И этот кошмар продолжается. Лучше распустить само министерство.

Какая тут может быть научная основа? Простое социалистическое планирование. Лучше бы чиновники обратились к бизнес-сообществу. Оно бы им примерно сформулировало, какие предприятия нужно восстановить или запустить, на какие сферы бизнеса нужно ориентироваться. Зачем губернаторам придумывать какие-то инвестпроекты? Зачем их напрягать? Они, бедные, и так не знают, куда убежать со своих губернаторских постов.

По сути, Минэкономики предлагает нам китайский вариант индустриализации на рубеже 1960-х гг., который назывался «Большой скачок». Индустриализация понималась китайцами крайне примитивно - в увеличении выпуска стали. Для этого были брошены огромные массы людей из деревни в город. В результате практически в каждом дворе была построена маленькая домна. Но оказалось, что сталь хорошего качества можно производить только в крупных печах, а маленькие домны могут производить лишь низкокачественный чугун, который можно было использовать преимущественно для изготовления плугов и мотыг. Экономические потери «битвы за сталь» были огромны.

Во-первых, пусть чиновники сначала предоставят оценку ресурсов, начиная с воды и земли, и человеческого потенциала, которыми располагает каждый из 118 районов. Если ресурсов достаточно, то можно построить и авиационный завод по производству цеппелинов (дирижаблей). Но самое главное - нам не нужны эти 1740 проектов. Достаточно 2-3 нормальных, перспективных проектов.

Чиновников из министерств нельзя убедить мировым опытом. Единственный способ убеждения для них - просьба написать заявление об уходе, если они отказываются выполнять программу по созданию 1740 инвестпроектов.

Что Маркс сказал бы по поводу белорусской индустриализации? А что бы Ленин сказал? 100 тыс. тракторов сделало бы Беларусь индустриальной страной. Ребята, не надо следовать за Лениным. Не надо нам эти 100 тыс. тракторов, не надо строить новые предприятия. Займитесь только одной программой - роботы Беларуси. Речь не о чиновниках, которые работают, как роботы. Впрочем, роботы в e-правительстве - это вполне современное решение. С их искусственным интеллектом Беларусь предстанет в мире в гораздо лучшем свете, чем сегодня.