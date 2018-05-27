Петербургский мост с надписью «Газель не проедет» поймал юбилейную жертву 7 27.05.2018, 21:06

2,696

Фото: VK.com

В Петербурге 150-я машина застряла под «мостом глупости».

В российском Санкт-Петербурге уже 150-я машина "ГАЗель" застряла под низким мостом, где размещена предупреждающая надпись: "Опасно! Низкий мост. ГАЗель не проедет".

Как сообщает ria.ru, трехпролетный путепровод, именуемый в народе "мостом глупости", построили в 2011 году. Высота транспортного средства, способного пройти под ним, не должна превышать 2,7 метра.

Соответствующие предупреждающие знаки там есть. Несмотря на это машины довольно часто застревают под этим путепроводом. Теперь местные власти планируют покрасить мост светоотражающей краской, чтобы он привлекал дополнительное внимание водителей.