Цена на нефть резко снизилась

Цена на нефть резко снизилась4
- 27.05.2018, 21:14
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Цена на нефть марки Brent опустилась до $76,33 за баррель.
Мировые цены на нефть эталонных марок существенно снизились.
Об этом свидетельствуют данные торгов в воскресенье, 27 мая.
Так, цена июльских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 21:09 по Минску упала на 3,16% – до $76,33 за баррель.
Напомним, 25 мая нефть начала дешеветь из-за неожиданного роста запасов в США. Также участники рынка опасались, что ОПЕК может уже в июне увеличить добычу из-за рисков, связанных с Венесуэлой и Ираном.