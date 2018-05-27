Цена на нефть резко снизилась 4 27.05.2018, 21:14

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Цена на нефть марки Brent опустилась до $76,33 за баррель.

Мировые цены на нефть эталонных марок существенно снизились.

Об этом свидетельствуют данные торгов в воскресенье, 27 мая.

Так, цена июльских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 21:09 по Минску упала на 3,16% – до $76,33 за баррель.

Напомним, 25 мая нефть начала дешеветь из-за неожиданного роста запасов в США. Также участники рынка опасались, что ОПЕК может уже в июне увеличить добычу из-за рисков, связанных с Венесуэлой и Ираном.