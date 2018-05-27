Джузеппе Конте не смог сформировать правительство Италии 1 27.05.2018, 21:39

Джузеппе Конте

Фото: tpi.it

На парламентских выборах в марте ни одна из сил не набрала абсолютного большинства голосов.

Профессор Джузеппе Конте, выдвинутый на должность премьер-министра Италии двумя популистскими партиями - "Движение пяти звезд" и "Лига" - не смог сформировать правительство и вернул мандат, полученный им 23 мая от президента Сержио Маттареллы, передает svoboda.org.

Об этом сообщил сам Конте вечером в воскресенье после встречи с президентом.

Как ранее сообщали информационные агентства, причиной стали возражения президента против кандидатуры евроскептика Паоло Савоны, которого коалиция предлагала на должность министра экономики. По конституции, президент должен подтвердить все предложенные ему кандидатуры министров.

Маттарелла в официальном заявлении подтвердил, что выступил против кандидатуры Савоны как гарант стабильности итальянского общества и экономики. Из-за опасений, что под угрозой может оказаться членство страны в еврозоне, в последние дни упали котировки на итальянской бирже.

Лидер партии "Лига" Маттео Сальвини уже заявил, что видит выход из сложившейся ситуации в досрочных выборах.

На парламентских выборах в марте ни одна из сил не набрала абсолютного большинства голосов. "Движение пяти звезд" и "Лига" наконец договорились, что выдвинут в премьеры кандидатуру Конте, однако не смогли заручиться поддержкой президента для кандидатуры Савоны на должность министра.