Жюри Букеровской премии назвало пять лучших книг за последние 50 лет
- 27.05.2018, 21:49
В шорт-листе Букеровской премии – пять произведений за каждое десятилетие ее существования.
Специальное жюри Букеровской премии составило шорт-лист в номинации The Golden Man Booker Prize, посвященной лучшим книгам мира за последние 50 лет.
Об этом сообщается на сайте премии, передает gordonua.com.
В списке – пять произведений за каждое десятилетие существования "Букера". В него вошли:
"В свободном государстве" Видиадхара Найпола;
"Лунный тигр" Пенелопы Лайвли;
"Английский пациент" Майкла Ондатже;
"Волчий зал" Хиллари Мэнтел;
"Линкольн и бардо" Джорджа Сондерса.
Проголосовать за одну из книг можно на сайте премии, победителя объявят 8 июля.
Букеровская премия была учреждена в 1968 году. Победитель получает приз в £50 тыс.