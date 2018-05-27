Жюри Букеровской премии назвало пять лучших книг за последние 50 лет 27.05.2018, 21:49

В шорт-листе Букеровской премии – пять произведений за каждое десятилетие ее существования.

Специальное жюри Букеровской премии составило шорт-лист в номинации The Golden Man Booker Prize, посвященной лучшим книгам мира за последние 50 лет.

Об этом сообщается на сайте премии, передает gordonua.com.

В списке – пять произведений за каждое десятилетие существования "Букера". В него вошли:

"В свободном государстве" Видиадхара Найпола;

"Лунный тигр" Пенелопы Лайвли;

"Английский пациент" Майкла Ондатже;

"Волчий зал" Хиллари Мэнтел;

"Линкольн и бардо" Джорджа Сондерса.

Проголосовать за одну из книг можно на сайте премии, победителя объявят 8 июля.

Букеровская премия была учреждена в 1968 году. Победитель получает приз в £50 тыс.