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Сергей Костицын удивил любителей хоккея надписью на майке

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  • 27.05.2018, 21:57
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Сергей Костицын

Нападающий сборной Беларуси и минского «Динамо» был запечатлен на отдыхе в майке с неоднозначной надписью.

Нападающий сборной Беларуси и минского «Динамо» Сергей Костицын был запечатлен фотографом на отдыхе в майке с неоднозначной надписью, пишет «Прессбол».

«Водка сделала меня лучше», — гласит принт на футболке хоккеиста.

Напомним, после сезона, проведенного в нижегородском «Торпедо», Костицын вернулся в ряды столичных «зубров». Его новый контракт с «Динамо» рассчитан на два года.


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