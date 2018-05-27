Сухой остаток прекрасного Саша Сотник

27.05.2018, 22:06

Фото: donday.ru

Одичавшую массу любящих вождя принято держать под снайперским прицелом.

"Прямая линия" с вождем состоится до Чемпионата мира по футболу. Уже обещано, что на ней "будут определенные новации - и технологические, и содержательные". Линия станет еще прямее, а наш неувядающий потрясет воображение зрителей невиданным доселе враньем. Кстати, самих зрителей в зал вообще не пригласят, и это - тоже своеобразная "инновация" на грани откровения: зачем Путину эта осточертевшая массовка? Во-первых, вопросы все равно утверждены в "АПэшечке", а во-вторых, сама массовка всегда тщательно отобрана и подготовлена во избежание выскакивания из толпы несогласованных шахидов с информационными бомбами за пазухой. Национальный гуру должен врать спокойно, без эксцессов. К чему эти взрывы ботокса в искривленном эфире? - и без того вся страна забрызгана так, что век не отмоешь. А тут еще - Мундиаль. Ничто не должно омрачать сей невыносимый праздник, надвигающийся с неумолимой радостью.

В Ростове-на-Дону на подкрашенных фасадах зданий намалевали счастливое население, как будто выглядывающее из окон. Даже скрипача нарисовали. Дескать, ничто прекрасное нам не чуждо: от "Страстей по Матфею" до "Владимирского централа": вот вам мамаша с ребенком, застывшая в мыльных пузырях, а вот - местный Паганини, вдохновленный райскими буднями. Замри, прекрасное мгновенье! Остановись и засохни! Обычно в дни великих торжеств - особенно когда города и веси посещает наше "солнцеликое чмо" - гражданам советуют не высовываться в оконные проемы, и вообще не отсвечивать, дабы ненароком не схлопотать снайперскую пулю. Потому что население - не массовка, его в масштабах страны не подготовишь, не научишь, как себя вести перед мордой любимого огнедышащего. Народ в России спонтанный в своей несознательной любвеобильности: может выскочить из люка в душистом костюме ассенизатора-трудоголика и прильнуть к цивильному пиджаку Государя, а это - против протокола. Посему одичавшую массу любящих принято держать на расстоянии и под снайперским прицелом, чтобы без фокусов. Ибо предсказуемость - залог стабильности. Один стабильно держится за главное кресло, остальные - вылизывают. Все при деле, и всем хорошо.

Плохо только тем, кого безжалостно тиранят посредством американских санкций. Они хиреют, бледнеют и устремляются в чертовы кулички, где, подобно измордованным Авену и Фридману, собирают сочувствующую аудиторию, которой изливают душу: "Сначала мы жили бедно, потом нас обокрали..." И увлажняются жилетки, и сжимаются объятия, и ком подкатывает к горлу от сострадания. Банкир Костин любил кататься на лыжах в штате Колорадо, а теперь его лишили сего невинного удовольствия. Вырвали лыжи едва ли не вместе с нижними конечностями. А он - не виноват. Он - девственный банкир, а не чиновник-кровопийца. Но жестокий дядя Сэм бешено рубит сплеча, отсекая трепетные члены по самую Дерипаску. И разве только он один? Злобная англичанка не продлила визу Роману Абрамовичу, жестко дав пинок владельцу "Челси" в сторону русских березок, от которых пробирает такая неизбывная тоска, что хоть вешайся. Либо - доказывай честное происхождение своих миллиардов. Но в Лондоне суды - не путинские, им не расскажешь, как нашел у стен Кремля бесхозные мешки с проклятыми зелеными бумажками. Лондонские судьи недоверчивы и глумливы - не то, что наши, которые по звонку со Старой площади уверуют во что угодно, включая факт безвозмездного дарения от потусторонних сил. А тут доказывать придется. Либо - валить в другую страну, что, скорее всего, и сделает наш обиженный лишенец. И "Челси" продаст после Мундиаля, если счета не заморозят вместе с футбольными воротами.

В такой нервной обстановке приходится трудиться изможденному Грефу за 56 миллионов рублей в месяц, и опухшему Сечину за 66 миллионов, и с трудом выживающему Миллеру за 90. Пока "пенсы" прохлаждаются за 8 тысяч - они, бедолаги, пашут на ниве стабильности, обильно унавоживая её продуктами своей нефте-газо-сосущей жизнедеятельности. Остальная страна застыла перед телевизором, просмотр которого в среднем занимает по 4,5 часа в сутки. И облученные счастьем россияне - поджарые от силосной диеты и розовощекие от букета диагнозов - готовы приветствовать и махать. Тем более, что праздников с каждым днем будет становиться все больше - обратно пропорционально экономическим провалам и поражениям на политическом фронте. Чем больше пощечин - тем розовее морда патриота. Гордилка должна подниматься выше солнечного пятака, поэтому Госдума намерена ввести в календарь новый праздник - День Взятия Парижа. С намеком, что и это тоже можем повторить. В этот День можно будет и маршем пройти, и воскресить ветеранов вместе с Кутузовым. Не захотят восстать из гроба - силой оттуда вытряхнуть и предъявить миру верхом на "Булаве", которая летать еще не разучилась. В идеале каждый день в России должен стать праздничным, ибо то, что ты проснулся сегодня живым - само по себе великое Чудо. И вертухаи на вышках хороши, и расстрельная команда симпатична. Живи и радуйся, покуда вежливо не пригласят к стенке.

Саша Сотник, sotnik-tv.com