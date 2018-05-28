Волкер: У США и ЕС нет разногласий по оружию Киеву 28.05.2018, 7:43

Курт Волкер

Фото: nikcenter.org

Украине логично защищать себя в условиях конфликта на Донбассе, а другим странам − помогать ей в этом.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что между США и Евросоюзом нет разногласий в вопросе предоставления Украине американского летального оружия, в частности, противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом он заявил на брифинге в Лондоне, передает Крым.Реалии.

Отвечая на вопрос европейского журналиста, который спросил о возможных разногласиях в вопросе предоставления оружия Украине между США и ЕС, Волкер отметил, что после многочисленных обсуждений этой темы с представителями различных правительств и международных организаций он не заметил подобного.

"Я провел много консультаций по всей Европе − в частности с Францией и Германией как лидерами в "нормандском процессе", с пятью постоянными членами Совета безопасности ООН, включая Британию, с непостоянными членами Совета безопасности, с ЕС, с НАТО...И я не уловил какой-то значительной оппозиции помощи Украине для повышения ее способности к самозащите", − указал спецпредставитель США

Он привел пример Великобритании, Канады, Польши, Литвы − членов ЕС, которые нашли возможность поставлять летальное оружие Украине.

Волкер подчеркнул, что "Украина является государством, имеющем конфликт на своей собственной территории" и ей логично защищать себя, а другим − помочь в этом.

Напомним, Волкер заявил, что ситуация на Донбассе в последнее время перешла в фазу "горячей войны".