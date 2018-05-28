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Дмитрий Никуленков: Предложений хватает, много из Европы

  • 28.05.2018, 7:51
Фото: bgk-meshkova.com

Капитан БГК имени Мешкова Дмитрий Никуленков рассказал о дальнейших карьерных перспективых.

- У тебя в этом году заканчивает контракт. Что дальше, поступали ли предложения от Бреста остаться?

- Вариантов хватает. Достаточно много предложений из Европы. Есть вариант остаться в Беларуси и поиграть год-два в СКА. Пока я твердого решения не принял. Посмотрим, — заинтриговал Никуленков в программе "Итоги недели" на канале "Беларусь 5".


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