«Человек-паук» из Мали спас ребенка и стал героем во Франции 1 28.05.2018, 7:56

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Фото: FAcebook

Видеозапись чудесного спасения мгновенно разлетелась по соцсетям.

Иммигрант из Мали стал настоящим героем во Франции, после того как без страховки взабрался по фасаду дома в Париже, чтобы спасти из последних сил цепляющегося за край балкона ребенка.

Меньше минуты у Мамуду Гассамы ушло на то, чтобы вскарабкаться на четвертый этаж здания, подтягиваясь с одного балкона на другой, и перехватить четырехлетнего мальчика из рук мужчины, который пытался удержать ребенка от падения, перегнувшись через балконную перегородку из соседней квартиры.

Президент Эммануэль Макрон пригласил 22-летнего Гассаму в понедельник посетить Елисейский дворец, чтобы лично выразить ему благодарность от лица всех французов, пишет BBC.

Фото: FAcebook

Видеозапись чудесного спасения была опубликована в "Фейсбуке"вечером в субботу, с тех пор его уже посмотрело почти семь миллионов человек.

Мэр Парижа Анн Идальго также выразила свое восхищение героизмом малийца и рассказала, что лично поблагодарила спасителя по телефону.

Она назвала его "Человеком-пауком из 18-го округа", имея в виду административный район Парижа, где развернулась драма со счастливым концом.

"Браво Мамуду Гассаме за его мужественный поступок, который спас жизнь ребенка", - написала Идальго в "Твиттере".

По ее словам, молодой мужчина рассказал ей, что несколько месяцев назад приехал во Францию из Мали в надежде начать новую жизнь.

"Я ответила, что его героический жест стал примером для всех граждан и что Париж, безусловно, с радостью поддержит его стремление обосноваться во Франции", - добавила мэр.

Инцидент произошел вечером в субботу на одной из улиц на севере французской столицы.

Гассама рассказал журналистам, что просто проходил мимо, когда увидел столпившихся возле одного из домов людей, смотревших вверх.

"Я сделал это, ведь это был ребенок, - цитирует его Le Parisien. - Я полез... Слава богу, мне удалось его спасти".

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что ребенок уже в безопасности.

"Счастье, что рядом оказался человек, достаточно подготовленный физически, у которого хватило мужества броситься на помощь ребенку", - сказал агентству Франс пресс представитель пожарной службы спасения.

По данным местных СМИ, родителей ребенка в это время не было дома.

Отца допросила полиция по подозрению в пренебрежении своими родительскими обязанностями. Матери мальчика, насколько известно, в субботу не было в Париже.