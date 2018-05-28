Белорусов посадят на хлеб и воду? 14 28.05.2018, 8:04

8,968

Фото с сайта cashbuzz.ru

Тектонические сдвиги на рынке труда.

Апрельская официальная статистика рынка труда вышла крайне разочаровывающей. Ситуация с принятыми и уволенными работниками не была такой плохой аж с 2016 года. На рынке труда второй квартал 2018-го начался для властей с негатива.

Впервые за 17 месяцев разница между принятыми и уволенными работниками ухудшилась по отношению к сопоставимому периоду прошлого года. Улучшение положения занятых наметилось в четвертом квартале 2016-го и совпало с началом роста экономики Беларуси. В такой логике данные апреля 2018 года могут говорить о сползании страны в новую рецессию, пишут banki24.by.

Перелом тренда произошел в марте, когда работодатели уволили на чистой основе 5 тыс. человек — столько же, сколько в марте-2017. В итоге, если до марта-2018 сальдо принятых и уволенных стабильно улучшалось к прошлому году, то в начале весны эта разница между годами практически обнулилась. Соотношение принятых и уволенных в процентах в марте-2018 составило 90,1%, тогда как в марте-2017 было чуть выше — 90,3%. Откат в негативную сторону произошел первый раз с конца 2016 года.

Апрельские данные вышли откровенно плохими. За апрель-2018 работодатели уволили на 10,3 тыс. человек больше, чем за апрель-2017, а приняли — всего на 3,6 тыс. человек больше. В результате разница между принятыми и уволенными по отношению к 2017 году упала в минус на 6,7 тыс. человек!

Коэффициент замещения уволенных работников принятыми снизился с 85,9% в апреле 2017 года до 77,7% в апреле 2018-го. Это значит, что на каждых 100 уволенных в текущем году пришлось лишь 77,7 принятых. Почти четверть рабочих мест по сути была сокращена, так как никто не заменил ушедших.

В абсолютных числах ситуация выглядела следующим образом. В апреле 2018 года количество уволенных в Беларуси превысило число принятых на 14,3 тыс. человек, в апреле 2017 года — на 7,6 тыс. человек. Поскольку ежемесячные отчеты в Белстат не сдают микропредприятия и часть малых компаний, в лучшем случае эти люди ушли в мелкий бизнес. В худшем случае они эмигрировали из Беларуси в другую страну.

Даже неполная официальная статистика трудовой миграции в последнее время внушает большие опасения. Конечно, часть роста числа уволенных можно списать на погоду. Ведь каждую весну в энергетике происходит увольнение сезонных рабочих в котельных. Апрель в 2018 году был гораздо теплее аналогичного месяца в 2017-ом. Поэтому отопительный сезон завершился на несколько недель раньше, чем в прошлом году. Но этот фактор объясняет только 2,6 из 6,7 тыс. человек, уволенных сверх планки 2017 года.

В апреле-2018 волна увольнений прокатилась по большинству сфер занятости и регионов. Больше всех пострадала Минская область. Этот регион потерял за месяц на 3,3 тыс. работников больше, чем в апреле-2017. В «красной» зоне оказался прежде благополучный Минск. Из наблюдаемой экономики столицы исчезло 1,1 тыс. человек сверх уволенных в апреле 2017-го.

Похоже, власти прекратили любые попытки реформирования системы и просто плывут по течению, вслед за изменениями мировой конъюнктуры. Рынок труда сигнализирует, что бездействие чиновников начинает не просто не помогать, а вредить экономике Беларуси. Если раньше мы хотя бы плыли, то теперь рискуем утонуть.