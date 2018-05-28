Цена Brent при открытии торгов опускалась ниже $75 1 28.05.2018, 8:17

Фото: Tass.com

Цена нефти снижается.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снижалась до $74,48 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Позже, согласно этим данным, нефть скорректировалась, и сейчас стоимость фьючерса составляет $75,05 за баррель.

Цены на нефть снижаются на фоне заявлений министра энергетики России Александра Новака и его саудовского коллеги Халеда аль-Фалеха на полях Петербургского международного экономического форума о том, что РФ и Саудовская Аравия предложат другим странам "смягчить" действующие с начала 2017 года ограничения по добыче.

Решение, возможно, будет принято уже на плановой встрече 22-23 июня в Вене. До этого момента участники соглашения будут проводить заочные консультации, пишет tass.ru.

Цель сделки - снижение глобальных излишков запасов нефти до среднего за пять лет уровня - достигнута, заявляли министры. По словам Новака, сейчас этот показатель находится даже на 20 миллионов баррелей ниже целевого уровня.

24 страны, подписавшие соглашение, прозванное журналистами ОПЕК+, договорились снизить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки к уровню октября 2016 года.

По словам Новака, по состоянию на апрель этого года страны сократили добычу даже на 2,8 миллиона баррелей в сутки к базовому уровню. На встрече в Санкт-Петербурге российский и саудовский министры обсудили повышение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, сообщал Reuters со ссылкой на источники.