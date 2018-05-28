закрыть
28 мая 2018, понедельник, 10:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Мозыре двое подростков на одном велосипеде совершили необычное ДТП

5
  • 28.05.2018, 8:44
  • 2,876
скриншот с видео

В сети появилось видео, которое снято автомобильным регистратором 26 мая.

События разворачиваются на окраине Мозыря. Двое школьников с бешеной скоростью несутся на одном велосипеде, не замедляясь вылетают со второстепенной дороги на главную — и врезаются в медленно едущий автомобиль. Дальнейшее еще более неожиданно, пишет auto.onliner.by.

Один из парней подлетает высоко в воздух и падает на лобовое стекло машины, оно разбивается. Второй подросток падает на асфальт, но тут же вскакивает и бегом уносится вдаль — мимо ошарашенных автомобилистов.

Судя по всему, несмотря на силу удара, дети серьезных травм не получили.


популярное за неделю

Мнение

Фрейд рулит
Фрейд рулит Андрей Илларионов
Спасибо партии за доброту и ласку
Спасибо партии за доброту и ласку Ирина Халип
Сумасшествие как национальная идея России
Сумасшествие как национальная идея России Александр Ципко
Начало новой эпохи
Начало новой эпохи Виталий Портников