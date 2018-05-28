Пособие по безработице сократилось. Что можно купить на эту сумму? 4 28.05.2018, 8:56

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Фото: tutknow.ru

Средний размер пособия на одного безработного белоруса в стране стал еще меньше – 27,5 рублей (14$) в апреле.

В марте средний размер выплат пособий по безработице составлял 28,08 рублей.

При этом 27,5 рублей составляет всего 13,3 процентов от суммы бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

«Вечерний Бобруйск» подсчитал, что на 27,5 рублей можно купить пять буханок хлеба весом полкило, пять литров молока, три килограмма картофеля, два кило курицы и два десятка куриных яиц.