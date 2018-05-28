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В Мадриде прошла акция протеста против корриды

  • 28.05.2018, 9:04
Фото: EFE/J.P.GANDUL

В акции приняли участие более 40 тысяч человек.

В воскресенье, 27 мая, в Мадриде тысячи человек вышли на акцию протеста с требованием запретить корриду – традиционные бои быков. Об этом сообщает агентство EFE.

По словам представителей движения "Бой быков – насилие", которые организовали акцию, в ней приняли участие более 40 тысяч человек.

Демонстранты несли плакаты с надписями "Бой быков: национальный позор".

Помимо запрета корриды, активисты требовали исключить все зрелищные мероприятия с участием быков из списка Национального наследия, куда их внесли в 2013 году.

Коррида – наиболее распространенная форма боя быков, традиционное испанское зрелище, практикующееся также и в некоторых других странах, в частности в Южной Америке. На родине корриды, в Испании, популярность этого мероприятия неуклонно снижается.


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