Российский миллиардер Борис Минц переехал с семьей в Лондон 5 28.05.2018, 9:10

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Борис Минц

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Причиной стала «напряженная ситуация» с бизнесом.

Владелец O1 Group Борис Минц и трое его сыновей покинули Россию и переехали в Лондон, сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к ЦБ, федерального чиновника и собеседника, знакомого с ситуацией. Основной актив фигуранта списка богатейших людей России, O1 Properties, должен при этом перейти кипрской компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I).

Переезд Минца один из собеседников «Ведомостей» объяснил сложившейся с его бизнесом ситуацией. «Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать», — пояснил он. В самой O1 Group прокомментировать информацию издания о переезде основного владельца отказались.

По данным газеты, переговоры о продаже O1 Properties кипрской RT&I уже идут. Как уточняют источники, сделка может быть закрыта в срок от двух недель до нескольких месяцев. Сумма сделки не называется. В то же время рыночная стоимость портфеля компании составляет $4,23 млрд. С учетом остающихся на компании кредитов стоимость снижается до $867,4. Таким образом, доля O1 Group в O1 Properties может оцениваться в примерно $616 млн. При этом, отмечает один из источников, одним из вариантов сделки является переход доли Минца в обмен на погашение долгов.

Причиной сложившейся ситуации «Ведомости» называют сложности в переговорах Минца с рядом банков о реструктуризации кредитов. Это уже привело к дефолту по облигациям в связанных с Минцем компаниях — например, «Прайм финанс» и «О1 груп финанс».

O1 Group была должна Московскому кредитному банку 25 млрд руб., пишет издание. Долг был передан банком концерну «Россиум», который, в свою очередь, передал его на реструктуризацию RT&I, сообщил представитель «Россиума». Сама RT&I, по данным «Ведомостей», контролируется ООО «Бизнестраст», которым через ООО «Финэстейт» владеет Павел Ващенко, работавший в ГК «Регион».

О финансовых проблемах структур Минца стало известно ранее. Еще в сентябре оказалось известно, что о возможной покупке доли Минца задумалась компания China Vanke, входящая в рейтинг Fortune Global 500. В ноябре 2017 года Арбитражный суд Москвы по иску санируемого банка «ФК Открытие» наложил арест на акции O1 Properties Limited Минца. Банк в судебном разбирательстве оспаривал сделку на сумму более 30 млрд руб. Санация «Открытия» отразилась и на негосударственных пенсионных фондах бизнесмена — убытки НПФ «Будущее» Минца, вложившегося в санируемый банк, составили 2,7 млрд руб.

«О1 груп финанс», еще одна компания, входящая в структуру владений бизнесмена, в начале мая допустила дефолт по выкупу облигаций на 13,9 млрд руб. Причиной стала нехватка средств на расчетном счете. Общий объем непогашенных облигаций составил 13,9 млрд руб.

O1 Properties специализируется на инвестициях в офисные здания класса А. Среди принадлежащих компании объектов — бизнес-центры «Белая площадь» у Белорусского вокзала; Lighthouse, «Аврора» и Vivaldi у Павелецкого вокзала; «Легенда» на Трубной площади. Основным акционером O1 Properties является O1 Group Бориса Минца.

Борис Минц фигурирует на 72-м месте в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние журнал оценивает в $1,3 млрд.