Бизнес-сообщество против расширения торговых сетей 3 28.05.2018, 9:16

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Фото: Village

Доля крупных сетей в общем товарообороте продуктов питания Беларуси уже превышает 70%.

Общественноконсультативный совет при Минэкономики высказался против того, чтобы дать возможность одной торговой сети увеличить свое присутствие в определенном регионе с 20 до 35 %.

Об этом по итогам заседания совета газете «Белорусы и рынок» рассказала директор Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского Жанна Тарасевич.

Днем ранее эту идею не поддержал и общественно-консультативный совет при МАРТ. «У нас много торговых сетей, и ни одна из них, кроме той, которая лоббирует такое решение, не занимает более 10 % на региональных рынках, поэтому не видим целесообразности что-то менять в этом», — процитировал «БР» консолидированную позицию совета один из его членов.

Напомним, в начале недели о своем несогласии с идеей повысить пороговое значение доли субъекта торговли в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в соответствующих административно-территориальных единицах, при достижении которого он не имеет права на дальнейшее увеличение торговых площадей, заявили все ведущие бизнес-союзы страны. Письмо с аргументацией было направлено в МАРТ.

По мнению экспертов бизнес-ассоциаций, инициаторы предложения о повышении порогового значения не представили серьезных обоснований необходимости такого решения. «Также отсутствует оценка регулирующего воздействия последствий от повышения порогового значения, в том числе каким образом это отразится на состоянии конкурентной среды в тех или иных регионах, на уровне цен для конечных потребителей, на уровне поступления налогов в местные бюджеты, на уровне развития малого и среднего предпринимательства как в торговой сфере, так и в сфере производства и оптовой торговли продуктами питания», — говорится в письме бизнес-союзов.

По оценкам аналитиков деловых ассоциаций, доля крупных сетей, имеющих более 20 магазинов, в общем товарообороте продуктов питания страны уже превышает 70 %. «То есть даже установленное пороговое значение в 20 % не является ограничивающим фактором для стремительного увеличения доли крупных сетей в товарообороте страны в последние годы», — констатируется в письме.

Его авторы выражают озабоченность тем, что во многих районных центрах Беларуси доля одной крупной сети уже превысила законодательно установленные 20 % в общем товарообороте и это привело «к массовому закрытию торговых объектов субъектов МСП, Белкоопсоюза, снижению поступлений в местные бюджеты».

«С учетом выручки аффилированных структур доля одной крупной сети в ряде районов превышает 45—50 % общего товарооборота продуктов питания, — утверждают эксперты бизнес-союзов. — Существующая структура розничной торговли продуктами питания негативным образом влияет на состояние конкурентной среды на многих рынках в Республике Беларусь, развитие малого и среднего предпринимательства, финансовое состояние производителей и переработчиков продуктов питания».

В случае повышения порогового значения с нынешних 20 % до предлагаемых 35 % ситуация станет еще хуже. «С учетом вышеизложенного категорически возражаем», — подчеркивается в письме. Его подписали Минский столичный союз предпринимателей и работодателей, Республиканская конфедерация предпринимательства, Белорусский союз предпринимателей, Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского, Белорусская научно-промышленная ассоциация. Инициатором изменений выступила одна из крупных торговых сетей страны — ООО «Евроторг».