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В сеть выложили документальный фильм об Олеге Сенцове

  • 28.05.2018, 9:30
Олег Сенцов
Фото: Коммерсант

Кинолента «Процесс. Российское государство против Олега Сенцова» сняли совместно Эстония, Польша и Чехия.

В свободный доступ в сети выложили документальный фильм об украинском режиссере, незаконно осужденном в России, Олеге Сенцове.

Киноленту "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова" сняли совместно Эстония, Польша и Чехия. Фильм озвучен на русском, украинском и английским языках.

"Теперь его могут смотреть не только богемная публика и жюри фестивалей, а его надо посмотреть всем", - написал в своем Facebook замгендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев. "Не знаю, моя ли публичная критика подействовала на правообладателей (авторов я просил об этом лично еще 9 месяцев назад) или у самих у них совесть проснулась, это неважно", - отметил он.

Сенцов голодает 15-й день.


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