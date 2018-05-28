Куда исчезают нефтяные деньги? Юрий Христензен

28.05.2018, 9:33

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Юрий Христензен

Фото: facebook

Средства тратятся не на благосостояние населения, а на иные цели.

Каждый народ потребляет то количество товаров и услуг, которое он производит. В государствах с сырьевой экономикой к внутреннему потреблению добавляются товары и услуги, произведенные в других государствах и обмененные на сырье.

С 2004 по 2014 год (в течение 11 лет!) на каждую российскую семью дополнительно приходилось в среднем по $1000 в месяц от продажи природных ресурсов и притока иностранных инвестиций. За счет роста потребления, эти деньги создавали мультипликативный эффект в остальной экономике.

Нетрудно посчитать, что при текущих объемах добычи (10,5 млн баррелей в сутки) и текущей цене на нефть ($76 за баррель) на среднюю российскую семью приходится $650 в месяц только от продажи нефти. С учетом продажи других природных ресурсов, получаются те же $1000 в месяц.

При текущем курсе рубля, каждая российская семья должна получать каждый месяц более 60 тыс рублей безусловного дохода. Это дополнительно к зарплатам, пенсиям и пособиям, которые генерирует несырьевая экономика. Если ваша семья получает меньше, значит разница тратится не на благосостояние населения, а на какие-то иные цели.

Юрий Христензен, Фейсбук