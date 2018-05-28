Что на самом деле нужно китайцам в Беларуси? 11 28.05.2018, 9:42

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Беларусь для Китая – страна третьего мира, где можно покупать какие-то природные ресурсы.

Белорусско-китайские отношения построены на взаимоуважительной и равноправной основе, заявил в воскресенье премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с заместителем председателя Китайской Народной Республики Ван Цишанем, передает БелТА. Второе по иерархии лицо КНР будет находиться в Минске с официальным визитом до 29 мая.

Насколько соответствуют реальности слова главы белорусского правительства о равноправии в двухсторонних отношениях между странами? И кто сейчас выигрывает от этих отношений? Об этом пишет zautra.by.

Экономист: А самой Беларуси Китай не нужен, как и китайские инвестиции

Реальные взаимоотношения не могут быть равноправными, поскольку мы в 140 раз меньше Китая, полагает руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

— В Беларуси все преувеличивают, поскольку в нашей политической элите нет понимания, что такое сама страна, каковы ее политические, геополитические и геоэкономические границы и возможности, — считает эксперт.

Экономист отмечает: при реальном равноправии стран Беларусь могла бы, например, вложить 100 миллиардов долларов в развитие китайской электронной промышленности, но это нереально. Для белорусов же и миллиард долларов уже большие деньги.

По мнению Леонида Заико, Ван Цишань, скорее всего, приехал ознакомиться с совместным проектом «Великий камень».

— Китайцы рассматривают такого рода проекты как создание платформы для своей номенклатуры. У них выросли дети, кто-то уехал в Америку, в Японию. Земли в Китае мало, это перенаселенная страна, — напоминает экономист.

В Беларуси, по его словам, есть ценные для китайцев вещи, тот же лес, свободные территории.

— А самой Беларуси Китай не нужен, как и китайские инвестиции. Сейчас новая полоса развития, это будет экономика интеллекта, человеческого капитала. Китай в этом плане далеко от нас отстал, — утверждает Леонид Заико. — Ориентироваться на производство автомобилей, минеральных удобрений – это вчерашний день, провинциальная точка зрения. Для нас же центральным являются сейчас университеты, образование, наука, и здесь мы значительно опередили китайцев.

В то же время, Беларусь, продолжает экономист, за последние 20 лет торпедировала свой бизнес, поэтому сейчас завозит из Китая щетки, метлы, детские игрушки, пластмассовые тарелки.

— Китай для белорусов — это большой шопинг, откуда мы завозим лук, чеснок, капусту, одежду, обувь, то есть, эта страна стала для нас большим потребительским магазином. Для Беларуси две страны имеют принципиальное значение – это Германия как место, где мы можем покупать хорошую технику, приборы, машины, и Китай как потребительский магазин. А мы для Китая – страна третьего мира, где можно покупать какие-то природные ресурсы, что для нас позорно, — подытоживает Леонид Заико.

Политолог: Расчет на то, что Москва не рискнет обижать, когда у нас есть такой большой друг

В плане торговли между Беларусью и Китаем ситуация не тянет на равноправие, замечает аналитик-международник Андрей Федоров.

— В прошлом году товарооборот составлял порядка 3 миллиардов долларов, при этом сальдо в пользу Китая два с лишним миллиарда, — подчеркивает эксперт. — Что касается политики, то китайцы люди вежливые, они говорят красивые слова, но я сильно сомневаюсь, что перед тем, как принять какое-то решение по вопросу эмбарго со стороны США, председатель Си Цзиньпин звонит нашему лидеру и спрашивает его мнение.

Белорусское руководство, как считает политолог, продолжает надеяться, что Китай нам поможет. И не только связанными кредитами под низкие проценты.

— С Россией у нас отношения сейчас не блестящие, поэтому наши власти, наверное, рассчитывают, что Китай когда-нибудь скажет свое веское слово, чтобы Москва нас не обижала, или что Москва сама не рискнет обижать, зная, что у нас есть такой большой друг, — не исключает собеседник.