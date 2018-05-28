Кит Харингтон и Роуз Лесли объявили дату свадьбы 28.05.2018, 9:43

Фото: HBO

Звезды популярного сериала «Игра престолов» познакомились на съемочной площадке.

Кит Харингтон и Роуз Лесли сообщили, что 23 июня сыграют свадьбу. Информация об этом появилась в зарубежных СМИ.

Актеры познакомились на съемочной площадке и между ними сразу же вспыхнули чувства. Провстречавшись несколько лет, они решили связать себя узами брака.

По информации СМИ, влюбленные уже разослали приглашения всем гостям свадьбы, которые были украшены коллекционными марками из серии в честь «Игры престолов» с изображением Джона Сноу.

Всего церемонию бракосочетания, которая состоится в шотландском замке, посетят 200 человек.