«Осуждают: мол, работа не мужская» 4 28.05.2018, 9:55

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Курьер из Барановичей рассказал о своих доходах и расходах.

Курьер одного из барановичских частных предприятий рассказал Intex-press, сколько зарабатывает, как экономит на подарках друзьям и родным, почему покупает только фирменную обувь и отчего не планирует менять профессию.

- Родом я из деревни в Барановичском районе. С детства мечтал жить в городе. Учился я плохо, поэтому об учебе в вузе даже не думал. После 9 класса поступил в одно из барановичских учебных заведений на строительную специальность. После окончания отслужил армию, а затем три года отработал по специальности.

Жил в деревне, работал в городе. Каждый день ездить за 30 км было неудобно, и я решил перебраться в Барановичи. А вскоре из-за проблем со здоровьем уволился со стройки и стал искать работу. Однажды в интернете мне на глаза попалось объявление с вакансией курьера. Я решил попробовать, и вот уже три года работаю на этом месте.

Моя работа заключается в том, чтобы продавать различные товары людям. Я прихожу к 8 утра и получаю товар, который должен продать. Я – пеший курьер, всюду добираюсь «на своих двоих». Часто приходится работать в других городах или деревнях – туда мы ездим на машине одного из сотрудников.

График меня устраивает: пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 18.00. В среднем зарабатываю 800–850 рублей (оклад плюс премиальные за проданный товар).

За съем квартиры не плачу

Двухкомнатную квартиру я снимаю вместе с другом. С этим жильем нам помогли его родственники – квартира пустовала. Непосредственно за съем мы не платим, оплачиваем только коммунальные платежи – делим сумму на двоих. Поскольку мы целыми днями на работе, дома бываем только по вечерам, поэтому «коммуналка» выходит небольшой – около 50 рублей с человека зимой и 35 рублей весной-летом.

Порошки, ополаскиватели, средства для мытья посуды тоже берем на двоих. Причем покупаем сразу в больших объемах – и хватает надолго, и дешевле. Я много разговариваю по телефону, но тут мне повезло: расходы на мобильную связь оплачивает фирма.

«Ссобоек» не беру – ем где и что придется

Почти треть зарплаты – 250 рублей – уходит на питание. Поесть я люблю и на еде никогда не экономлю.

«Ссобоек» на работу не беру, поэтому ем где и что придется. Я обожаю фастфуд и практически каждый день покупаю гамбургеры, хот-доги, картошку фри. Все это запиваю бутылкой газировки. Один такой обед может обойтись в 10 рублей. Конечно, дешевле было бы поесть в столовой, но «казенную» пищу я не люблю. Когда по работе выезжаю в другой город или в деревню, могу в магазине купить кусок колбасы и съесть с хлебом.

Раньше мои родители всегда держали свиней, и я привык есть мясо каждый день. Правда, готовить мы с другом не умеем: все, на что способны, – яичница. Поэтому покупаем мясные полуфабрикаты или готовую еду: котлеты, отбивные, колбаски.

Яйца, зелень, овощи и фрукты привожу из деревни от родителей.

Обувь – фирменная и дорогая

Каждый день по 10 часов я провожу на ногах. Естественно, обувь из-за этого быстро стаптывается. Поначалу я экономил и покупал дешевые кроссовки на рынке. Их мне хватало месяца на два максимум. Выбрасывать деньги мне надоело, я решил «отжалеть» 150–200 рублей и купить нормальную фирменную обувь. В итоге – уже полгода я ношу одну пару кроссовок. Недавно на смену приобрел еще одну пару за 250 рублей.

В одежде я неприхотлив. Пока жил в деревне, у меня были одни джинсы, рубашка, майка и свитер. Сейчас, когда мне ежедневно приходится общаться с людьми, надо выглядеть прилично. Поэтому раз в месяц покупаю себе обновку. Производитель мне не важен, главное, чтобы было удобно. Очень дорогие вещи не покупаю. На одежду готов потратить не более 50 рублей в месяц. Вещи обычно заказываю по интернету, потому что по магазинам ходить не люблю. А интернет-магазин – это удобно и скидки часто бывают.

Немного трачу на «красоту» – до 10 рублей в месяц. Я – простой сельский парень и считаю, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. Поэтому в моем арсенале только гель для душа, зубная паста и гель для бритья. Чем пользоваться, мне не принципиально. Покупаю то, что попадется на глаза: могу купить гель для душа за 2 рубля, а могу и за 6–8 рублей. Для бритья предпочитаю брать гель, а не пену: дороже, но экономичнее. Пены мне хватает максимум на месяц, а гелем пользуюсь вдвое дольше.

В парикмахерскую не хожу: у знакомого есть машинка, я езжу к нему раз в две-три недели, и он стрижет меня бесплатно.

Подарки выбираю из своего ассортимента

Я продаю абсолютно разный товар: от детских книг до кухонной утвари. Знаю, что многие относятся к подобной продукции скептически, но встречаются достаточно неплохие вещи.

Подарки на праздники для своих близких я не покупаю уже три года – все беру из своего ассортимента. Мне, как работнику, товар фирмы выходит гораздо дешевле, к тому же его можно брать «на вексель» и расплачиваться в рассрочку.

Сестре и маме я обычно покупаю туалетную воду, племянникам – книги. Отцу на прошлый день рождения подарил набор инструментов. Многое беру и себе. У меня уже столько всевозможных сковородок, терок, кастрюль, ножей и другой ерунды, что я сбился со счета. Бывает, часть зарплаты я трачу до того, как получу.

По барам, ресторанам я не хожу. Предпочитаю попить пива с рыбкой или чипсами дома перед телевизором.

Менять работу не планирую

Родители и знакомые меня осуждают: мол, работа у меня не мужская. «Как ты, здоровый лоб, можешь «впаривать» людям всякую ерунду?» – говорят они.

В принципе, я согласен: работа не «для мужика». Но где сейчас можно заработать столько, сколько получаю я?! К тому же у меня есть мечта – купить автомобиль. Причем новый, из салона. С каждой зарплаты я откладываю деньги на его покупку: ежемесячно покупаю по 200 долларов. И для этого мне не надо себя в чем-то ущемлять. Поэтому сейчас я занимаюсь тем, что приносит мне деньги, и менять профессию пока не планирую.