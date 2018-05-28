Депутаты Европарламента на сессии в Страсбурге обсудят будущее Евросоюза 28.05.2018, 9:58

Фото: Getty Images

Сессию Европарламента посетят два высоких зарубежных руководителя.

Депутаты Европарламента на открывающейся в понедельник в Страсбурге пленарной сессии обсудят проект резолюции на предложенный Еврокомиссией бюджетный план на 2021-2027 годы, проведут дебаты о будущем ЕС, в которых примет участие премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, сессия завершиться 31 мая.

К.Беттель станет шестым руководителем стран ЕС, участвующим в такой дискуссии. На предыдущей сессии 3 мая перед евродепутатами выступал бельгийский премьер Шарль Мишель. На июньской сессии Европарламента ожидают премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Дебаты с К.Беттелем запланированы на среду.

Кроме того, сессию Европарламента посетят два высоких зарубежных руководителя. Во вторник к депутатам с речью обратится президент Гвинеи Альфа Конде. В среду перед ними выступит президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, сообщает censor.net.ua.

В числе политически важных пунктов повестки официальный представитель Европарламента Маржори ван ден Бруке первым назвала обсуждение проекта резолюции по предложению Европейской комиссии о долгосрочном бюджетном плане на 2021-2027 годы.

"Парламент уже провел первичные дебаты 2 мая по проекту, представленному комиссией. Правительства стран Европейского союза должны будут договориться между собой, и затем парламент даст или нет свое одобрение этому предложению", - сказала М.ван ден Бруке.

Она отметила, что после одобрения Европарламентом проекта начнутся переговоры с Советом ЕС и Еврокомиссией с целью прийти к соглашению до мая 2019 года, то есть до будущих европейских выборов.

Дебаты состоятся во вторник, а в среду пройдет голосование по резолюции, в которой, как объясняют в Европарламенте, будет дана детальная оценка предложению Еврокомиссии, особенно по части расходов и доходов бюджета ЕС после 2020 года.

Евродепутаты намерены выразить сожаление в связи с планами Еврокомиссии сократить расходы на совместную сельскохозяйственную политику и фонды сплочения.

Кроме того, перспектива сокращения субсидирования сельскохозяйственной политики в ЕС будет темой отдельных, и, как ожидается, очень критических дебатов в понедельник.

Во вторник будет обсуждаться законодательный проект против "социального и экологического демпинга". Речь о том, что ЕС сможет налагать повышенные таможенные тарифы на импорт товаров, являющихся "предметом демпинга или субсидий".

С участием члена Еврокомиссии по торговле Сесилии Мальмстрем также во вторник состоится обсуждение реакции Евросоюза на планы президента США Дональда Трампа ввести новые таможенные тарифы на европейский импорт.

На тот же день запланированы дебаты по Шенгенскому пространству. Евродепутаты намерены осудить возобновление контроля на внутренних границах зоны, введенного рядом стран ЕС в связи с миграционным кризисом, а также строительство физических заграждений между государствами-членами. В материалах к заседанию приводятся данные, что неприменение шенгенских правил в целом по этому пространству обошлось за последние два года в сумму от 25 до 50 млрд евро.

В среду европейские парламентарии намереваются в ходе дебатов потребовать усиления прозрачности и контроля за выдачей паспортов граждан стран ЕС иностранным инвесторам. Они подвергнут критике практику выдачи "золотых виз" - предоставления гражданства или статуса резидента - некоторыми государствами-членами союза в обмен на инвестиции.

Противники таких программ считают, что они не только дискриминационные, так как рассчитаны исключительно на богатых людей, но это также очевидный источник коррупции, связанный с отмыванием нечестно нажитых капиталов и уклонением от уплаты налогов. Некоторые депутаты считают, что это канал проникновения в ЕС коррупции и преступности, поэтому "золотые визы" противоречат ценностям Европейского союза.

По разделу международной политики планируется обсуждение с участием главы дипломатии ЕС Федерики Могерини последствий решения президента Д.Трампа перенести американское посольство в Иерусалим. Депутаты сосредоточатся на гибели манифестантов из сектора Газа в столкновениях с израильскими военными.

Кроме того, в тот же день будет обсуждаться политическая обстановка в Никарагуа.

Также во вторник депутаты вернутся к вопросу о защите прав жертв насилия и терактов. В материалах к заседанию отмечается, что, хотя некоторые положения соответствующей директивы ЕС успешно имплементируются в большинстве государств-членов, "необходимо идти дальше в помощи жертвам насилия и террористических атак". Эти рекомендации будут отмечены в резолюции Европарламента, голосование по которой намечено на среду.

Ожидается, что европейские парламентарии выразят сожаление, что директива по этому вопросу, направленная на укрепление прав жертв, где бы ни находилось место преступления и какими бы ни были национальность или статус пострадавших, до сих пор не отражена в национальных законодательствах Ирландии, Словении, Словакии и Великобритании.

В четверг евродепутаты проведут дебаты и примут резолюции по вопросам состояния прав человека и демократии в мире. В нынешнюю повестку дня включены положение заключенных в Иране граждан ЕС, имеющих двойное гражданство; ситуация защитников прав женщин в Саудовской Аравии и обстановка в Судане.