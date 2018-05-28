Призыв в армию священников и семинаристов отсрочили 2 28.05.2018, 10:03

Фото: Сергей Лескеть

Десятки будущих и действующих священников по всей Беларуси получили повестки из военкоматов.

Священники и семинаристы призывного возраста не пойдут в этом году на военную службу, несмотря на повестки из военкомата, сообщили Радио «Свабода» источники в католических кругах.

Представители духовенства говорят, что лукашенковский указ об отсрочке от воинской службы для этой категории призывников уже подписан. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В мае десятки будущих и действующих католических и православных священников по всей Беларуси получили повестки из военкоматов. Первые семинаристы и священники должны были быть призваны в армию уже 28 мая.

Конференция католических епископов обратилась к Александру Лукашенко с просьбой об отсрочке от воинской службы. Иерархи Белорусской Православной Церкви также обратились в Министерство обороны.

Ситуация, когда духовенство призывают служить настолько массово, сложилась впервые. Ранее, как сообщали представители духовенства, случались единичные случаи призыва по ошибке, но тогда проблемные ситуации вскоре разрешались.

Для семинаристов и священников ранее действовала отсрочка от армии. Руководство семинарии готовило списки учащихся и передавала их в государственные органы. Решение об отсрочке ежегодно принимал Лукашенко своим указом.