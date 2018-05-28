Про «многоходовочки» 1 28.05.2018, 10:28

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Cложно представить сценарий, при котором внешняя политика смотрелась бы хуже, чем при Путине.

Тем временем, РФ терпит новые потери в Сирии. Той самой, где полгода назад уже была одержана "Величайшая победа в истории", пишет Telegram-канал "Запретное мнение".

Как стало известно, 23 мая боевики провели атаку в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор, в результате которой, помимо многочисленных жертв среди военных, подконтрольных режиму Башара Асада, погибло, как минимум четверо военнослужащих РФ, еще трое получили серьезные ранения и находятся в госпитале.

Есть у многоходовочек Путина начало - нет у многоходовочек Путина конца.

Стоит напомнить, что цели, преследуемые РФ прямо сейчас в Сирии, неясны.

Официально: война завершена победой РФ и ее союзников.

Реально: Сирия сейчас представляет собой карту мечты для опытного геймера. Десятки различных формирований, преследующие свои корыстные интересы. Суверенной Сирии не существует, от слова "совсем".

Путин с начала компании менял союзников с такой скоростью (от Эрдогана до курдов и обратно), что кто прав, кто виноват - уже не разберешь.

Сирийская авантюра закрутилась в такой клубок интриг и скандалов, что даже при большом желании (которого нет) всех сторон, на его распутывание уйдут долгие годы.

Очередная многоходовочка Путина, в планах представляющаяся легкой прогулкой, перетекла в вязкий и тягучий конфликт, конца и края которому не видно. А ведь эксперты предупреждали: "Владимир Владимирович, она тебя сожрет".

К слову, "успешная внешняя политика Путина" - абсолютный фейк и пропагандисткая ложь. На которую почему-то ведутся даже вполне себе оппозиционно настроенные граждане.

"Путин слаб во внутренней политике, но зато хорош во внешней", - твердят пУтриоты как заговор.

Но можно ли считать успешным политиком человека: рассорившего РФ со всем миром, порвавшего минимум на десятки лет связи с братскими государствами и ввязавшего страну в так называемые "многоходовочки" (они же - военные авантюры, не имеющие адекватных решений).

Если подобные "достижения" считаются успехом, что тогда можно считать "не успехом"?

Сложно представить сценарий, при котором внешняя политика смотрелась бы хуже, чем при Путине. Полный провал. Провал по всем фронтам.

Путин - не величайший мировой стратег. Путин - в прошлом несостоявшийся политический деятель, с хроническим комплексом неполноценности, а ныне и вовсе политический труп. Труп который забыли вовремя захоронить, поэтому он продолжает сидеть на троне и портить окружающим воздух.