Президент Южной Кореи может принять участие в саммите КНДР и США 28.05.2018, 10:35

Мун Чжэ Ин хочет присоединиться к саммиту в Сингапуре.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин может принять участие в саммите Северной Кореи и США, который запланирован на 12 июня в Сингапуре. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на источник в администрации президента, пишет "Гордон".

"Дискуссии только начинаются, поэтому мы все еще ждем, как они пройдут, но в зависимости от их результатов президент может присоединиться к президентам Дональду Трампу и Ким Чен Ыну в Сингапуре", – рассказал источник агентства.