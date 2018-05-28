закрыть
28 мая 2018, понедельник, 10:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Президент Южной Кореи может принять участие в саммите КНДР и США

  • 28.05.2018, 10:35

Мун Чжэ Ин хочет присоединиться к саммиту в Сингапуре.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин может принять участие в саммите Северной Кореи и США, который запланирован на 12 июня в Сингапуре. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на источник в администрации президента, пишет "Гордон".

"Дискуссии только начинаются, поэтому мы все еще ждем, как они пройдут, но в зависимости от их результатов президент может присоединиться к президентам Дональду Трампу и Ким Чен Ыну в Сингапуре", – рассказал источник агентства.


популярное за неделю

Мнение

Фрейд рулит
Фрейд рулит Андрей Илларионов
Спасибо партии за доброту и ласку
Спасибо партии за доброту и ласку Ирина Халип
Сумасшествие как национальная идея России
Сумасшествие как национальная идея России Александр Ципко
Начало новой эпохи
Начало новой эпохи Виталий Портников