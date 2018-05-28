Борисовские рабочие: «Нас толкают к забастовке» 28.05.2018, 10:43

Предприятие Миноблисполкома задолжало зарплату борисовчанам еще за январь.

Сотрудники «Изолиткоммунпром» в Борисове пятый месяц не получают зарплату в полном объеме. На их счета с начала года периодически переводят суммы, которые не покрывают образовавшуюся задолженность, пишет ex-press.by.

Государственное предприятие «Изолиткоммунпром» находится в собственности Минского облисполкома и принадлежит ему на праве хозяйственного ведения.

Оно входит в структуру государственного объединения «ЖКХ Минской области». Зарегистрировано в агрогородке Гатово Минского района. Однако примерно пятая часть от общей численности работников трудится в Борисове. Они заняты облуживанием лифтового хозяйства многоэтажных жилых домов. Это лифтёры, механики, аварийная бригада — всего около сорока человек.

Систематические задержки выплаты заработной платы стали здесь хроническими еще несколько лет назад.

Впервые о ситуации с задержками СМИ написали еще более года назад, в апреле 2017 года. С той поры на предприятии уже два раза сменилось руководство, но кардинальных перемен в оплате труда сотрудников, в частности, борисовчан, не произошло. И если год назад в редакцию обратился всего один сотрудник предприятия, а остальные, по его словам, предпочитали «не высовываться», то теперь, похоже, чаша терпения уже переполнилась у многих.

Перед началом рабочего дня журналисты встретились с работниками «Изолиткоммунпром» по их просьбе.

— Нас никто не слышит и не видит, — говорят люди. — Приедут, пообещают и уедут. А как жить? Мы исчерпали все способы обращений, отовсюду приходят отписки. К чему нас толкают? На крайние меры?! К забастовке?!

Кто-то живет на детское пособие, которое платят жене в декрете, кто-то на пенсию по инвалидности (третья группа считается рабочей), кто-то на зарплату супруга. А если муж и жена оба работают на предприятии? Есть и такие семейные пары.

Как выяснилось, проблемы менеджмента не ограничиваются задержками заработной платы, есть недостаток в спецодежде, в инструментах, в запасных частях для ремонта лифтового хозяйства.

— Мы планируем погасить все долги по заработной плате на следующей неделе и начать работу с нуля, — сообщил нынешний директор предприятия Олег Панкевич (разговор с ним состоялся в минувшую среду 23 мая). — В пятницу, 25 мая, мы подаем справку, а в понедельник-вторник к нам должны поступить деньги. По крайне мере, мне так говорили.

Олег Панкевич рассказал, что задолженности по зарплате начались появляться задолго до его прихода в «Изолиткоммунпром». По его словам, деньги должен выделить хозяин — Минский облисполком, увеличив уставный фонд на сумму долгов. Решение об этом якобы уже принято, хотя директор не исключает вариант с санацией — иными словами, банкротством.

Если Миноблисполком все же даст денег, то директор планирует отказаться от всех видов деятельности предприятия, кроме обслуживания лифтового хозяйства. Это, по его мнению, позволит выйти на нормальный режим работы.