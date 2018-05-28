Лукашенко поздравил Азербайджан с Днем Республики и не поздравил Армению

Лукашенко поздравил Азербайджан с Днем Республики и не поздравил Армению1
- 28.05.2018, 11:11
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В обеих странах сегодня государственный праздник и выходной день.
И Азербайджан, и Армения отмечают 28 мая День Республики. В этот день в 1918 году была провозглашена независимость Азербайджанской Демократической Республики и независимость Республики Армения. Обе прекратили существование в 1920 году с приходом большевиков и образования советских республик, сообщает «Радыё Свабода».
В обеих странах 28 мая - государственный праздник и выходной день.
На сайте пресс-службы Лукашенко на момент публикации размещено только поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Поздравления Армении не размещены.
«Искренне рад тому, что белорусско-азербайджанское сотрудничество характеризуется как исторически сложившимися дружественными отношениями между нашими народами, так и активным стремлением двух стран к углублению стратегического партнерства», - говорится в поздравлении Лукашенко.
Два дня назад были размещены поздравления с подобной датой Грузии - 26 мая там отмечали 100-летие восстановления государственности.