Кто сильнее – Израиль или Иран? 28.05.2018, 11:19

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В мире не утихают споры, кто из них обладает преимуществом.

Израиль может похвастаться одной из самых эффективных армий в мире, поддерживаемой ядерным арсеналом, но в Иране в 10 раз больше населения и все увеличивающееся количество способов ответить ударом на удар, пишет 7days.us.

Согласно данным, собранным GlobalFirepower.com, общая численность вооруженных сил Ирана составляет 934,000 единиц боевых и резервных войск, а общее число израильских войск – 615,000 человек. Если учесть всех граждан боевого возраста, преимущество по-прежнему на стороне Ирана, поскольку более половины населения страны – это 84 миллиона способных сражаться человек, по сравнению с 3,6 миллионами в Израиле.

Но, как говорят военные аналитики, в эпоху высокотехнологичной войны и боевых дронов на этом преимущества Ирана заканчиваются.

В обычной наземной войне израильские силы превзойдут Иран с арсеналом свыше 2700 танков и тяжелой артиллерии против сил Тегерана, состоящих из немногим более 1600 единиц тяжелого наземного вооружения.

Израиль обладал бы аналогичным преимуществом в воздухе, учитывая, что его воздушный флот насчитывает почти 600 истребителей и ударных вертолетов по сравнению с 500 боевыми самолетами иранских ВВС, которые состоят в основном из учебных вертолетов и грузовых самолетов.

Аналитики говорят, что преимущества Ирана более косвенные. Его армия полагается на своих союзников и умение находить уязвимые места противника. Способность Ирана вести войну чужими силами остается его главным преимуществом.

Обученные иранцами повстанцы-хуситы, шиитская секта, ведущая гражданскую войну против правительства Йемена и его сторонников в Саудовской Аравии, устояли перед лицом превосходящей воздушной и наземной огневой мощи коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. В Ливане шиитское движение «Хезболла» уже давно является стратегическим союзником Тегерана и представляет для Израиля гораздо более серьезную опасность, чем 12 лет назад, в ходе непродолжительной пограничной войны.

Шиитский полумесяц

Израильские чиновники заявляют, что Тегеран способствовал созданию на территории Сирии отрядов численностью в 80,000 человек, обученных и вооруженных усилиями Корпуса стражей исламской революции, и отправляет им тяжелые вооружения и материальные средства через так называемый «шиитский полумесяц» - мост, связывающий Иран с Ливаном через Сирию и северный Ирак. Местные сторонники жесткой линии и стратеги настоятельно советуют правительству премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху нанести удар по Ирану, пока он не завершил свой проект.

Если между Ираном и Израилем возникнет конфликт, иранские военные командиры могут открыть несколько фронтов против Израиля через своих доверенных лиц в Сирии, Ливане и Ираке.

«Иран вкладывает немало средств в улучшения точности и поражающего действия своих ракет, - говорится в аналитическом отчете Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Тегеран «также стал центром поставок ракет: он снабжает ими своих посредников, включая режим Хезболлы и Асада в Сирии». Не менее 16 ракетных и артиллерийских систем Ирана среднего и дальнего действия уже применяются или находятся в разработке. По оценкам, диапазон одной ракета дальнего действия, разрабатываемой Ираном, «Хоррамшахр», свыше 1200 миль. «Хоррамшахр» будет сродни израильской ракете «Иерихон-2», чей предполагаемый диапазон 900-2100 миль.

По словам аналитиков, Иран все еще не готов противостоять Израилю. Власти арабского государства, к тому же, были слишком заняты после решения администрации Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки 2015 года.