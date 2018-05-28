Стало известно, какой будет погода на неделю 28.05.2018, 11:13

Конец мая будет жарким, начало июня — прохладным.

Последние майские дни будут по-летнему теплыми, но в отдельных районах не обойдется без грозовых дождей. Об этом tut.by сообщили в Белгидромет Минприроды.

29 мая, во вторник, ожидается жаркая, преимущественно без осадков, погода. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью в основном составит +10…+15°С, лишь в отдельных районах она понизится до +7…+9°С, максимальная температура днем по республике будет находиться в пределах +23…+28°С.

В среду, 30 мая, сохранится жаркая погода. Ночью будет преимущественно без осадков, местами слабый туман, а днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит +12…+17°С, в дневные часы воздух прогреется до +24…+30°С.

31 мая, в четверг, атмосферный фронт принесет в отдельные районы страны кратковременные грозовые дожди, и за фронтом начнет поступать более холодный воздух с севера Европы. Температура воздуха минимальная ночью в основном составит +12…+18°С, по северо-востоку Беларуси +8…+11°С; максимальная температура днем будет находиться в пределах от +17°С по северо-востоку до +28°С по юго-западу страны.

Календарное лето начнется похолоданием, но благодаря скандинавскому антициклону дни будут солнечными, а вот ночи холодными, и в предстоящие выходные дни есть вероятность ночных заморозков.

1 июня, в пятницу, преимущественно без осадков, лишь днем местами по крайнему юго-востоку страны возможны кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит от +3°С по северу до +11°С по югу Беларуси, по северу страны в отдельных районах на почве ожидаются слабые заморозки до 0, -2°С; максимальная температура воздуха днем в основном +14…+20°С, лишь по юго-западу республики воздух прогреется до +22°С.