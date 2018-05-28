Президент Италии готовит «правительство технократов» 1 28.05.2018, 11:31

Серджо Маттарелла стремится к созданию технического кабинета.

Президент Италии Серджо Маттарелла после очередной неудавшейся попытки сформировать правительство в воскресенье, 27 мая, пригласил на встречу в понедельник экономиста Карло Коттарелли, сообщает "Немецкая волна".

Ожидается, что президент предложит Коттарелли возглавить "правительство технократов", способное управлять страной до новых выборов.

Коттарелли долгое время являлся высокопоставленным сотрудником Международного валютного фонда. Он известен как разработчик методов по снижению государственных расходов и приведению в порядок госфинансов.

Ранее предыдущий кандидат на пост премьера, профессор гражданского права Джузеппе Конте вернул мандат президенту после того как возник конфликт между Маттареллой и коалицией из движения "Пять звезд" и партии "Лига".

Сторонам не удалось договориться о посте министра экономики и финансов. Президент отказался утвердить на этом посту Паоло Савону, известного своими евроскептическими взглядами.