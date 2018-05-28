Экономист: Рыночные инструменты действуют только в рыночной экономике 28.05.2018, 11:36

Новый указ о реструктуризации долгов может сработать во вред.

Продавать кредитные договоры с дисконтом и даже прощать долги позволит банкам указ № 200 «О реструктуризации задолженности и прекращении обязательств», который президент подписал 24 мая, пишет cайт «Белорусы и рынок».

Банки всех форм собственности смогут принимать участие в управлении деятельностью предприятий-должников, обменяв проблемные долги по кредитам на их акции, говорится в сообщении Лукашенко. Кроме того, банки получат право продавать проблемные долги со скидкой.

«Это позволит одному банку аккумулировать все проблемные кредиты организации для осуществления их реструктуризации в целях снижения кредитной нагрузки заемщика», — отмечается в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, нормы указа позволят банкам даже простить долги предприятиям, находящимся в тяжелом экономическом положении.

«Указ создает условия для снижения объемов проблемной задолженности организаций реального сектора экономики по платежам в бюджет и кредитным договорам, уменьшения дефицита оборотных средств, принятия банками наиболее эффективных решений о реструктуризации долгов и финансировании инвестиционных проектов хозяйственных обществ, участниками которых они становятся», — говорится в комментарии.

На момент сдачи номера в печать текст документа не был опубликован, поэтому дать ему полную оценку было трудно. Тем не менее особого оптимизма у экспертов указ не вызвал.

«Меры, которые предусматривает указ, — это нормальные рыночные меры, которые давно и успешно применяются во всем мире. Однако когда их предлагают использовать у нас, частенько забывают, что подобные инструменты работают только в рыночной экономике», — заявил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

В нашей системе управления такие механизмы либо работать не будут, либо будут работать плохо, либо будут приносить только вред, полагает эксперт. В частности, банки будут вынуждены заниматься несвойственной им деятельностью и управлять промышленными предприятиями.

Не исключено, что им придется прощать долги, если об этом их настойчиво попросят. Возможна и обратная ситуация: правоохранительные органы не согласятся с мотивами, по которым банк решил простить долг. То же самое может произойти и с продажей долга с дисконтом, если опять-таки возникнет вопрос по поводу недополученной продавцом прибыли, в результате чего, с точки зрения правоохранительных органов, был нанесен ущерб бюджету.