Ганапольский: Российской власти наплевать. Дружно и коллективно 28.05.2018, 11:46

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Матвей Ганапольский

Фото: RFE/RL

Обозреватель высказался про очередную гибель военнослужащих РФ в Сирии.

— Я помню советские времена, когда была война в Афганистане — тогда рассказывали, что наши бойцы исполняют там интернациональный долг, — комментирует Матвей Ганапольский на «Эхе Москвы». — Я был достаточно юным и не очень понимал, что такое «интернациональный долг» — просто по телевизору показывали наших славных улыбчивых бойцов и их врагов – хмурых, бородатых душманов.

Но никто не задавался вопросом: а, собственно, почему мы там, в Афганистане? И погибли там многие хорошие, честные ребята, которых отправили туда непонятно, зачем. Кстати, до сих пор эту войну называют авантюрой.

Ну, ладно, представим, что эти трухлявые лидеры, которые тогда рулили СССР, несли какую-то коммунистическую идею. Но сейчас-то что? Вот свежее сообщение: «В Сирии погибли при атаке боевиков, — обратите внимание – «боевиков», так сказано, — четыре российских военнослужащих.

Я взял этот заголовок из сайта «Медуза» — это хороший новостной сайт, но обратите внимание, — даже там написано: «при атаке боевиков». Вот кто эти «боевики» абсолютно непонятно.

Точно так же, как и при афганской войне те, кто убивал российских солдат, их просто называли «душманами» — такое общее слово. И вот смотрите: у нас есть Госдума, есть Совет Федерации, Генпрокуратура, Следственный комитет, но никто из них даже не пикает по поводу, что где-то, просто на регулярной основе, гибнут россияне.

И гибнут не в результате несчастного случая, а потому, что Путин решил вести где-то войну. Правда, он уже сто раз говорил, что Россия в Сирии свои действия закончила, но вот факт: еще четыре человека убиты.

И всей вместе российской власти на это наплевать. Дружно и коллективно. Хорошая власть.